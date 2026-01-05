월 400만원 이상 버는 근로자는 5% 그쳐 일 자체에 대한 만족도는 87%

[헤럴드경제=이태형 기자] 정부와 지방자치단체가 장애인 일자리를 확대해 나가고는 있지만, 실제 장애인 대다수는 여전히 무직이고, 근로자로 일한다고 하더라도 임금 수준이 열악한 것으로 나타났다.

5일 한국장애인개발원이 발간한 ‘2024 장애인삶 패널조사’ 결과 보고서에 따르면 장애인 중 71.1%가 돈을 벌 수 있는 일자리가 없다고 답했다. 일자리가 있는 비율은 28.9%에 그쳤다.

남성 장애인은 66.9%, 여성 장애인은 76.5%가 일자리가 없어 남성보다 여성 장애인의 경제 활동 여건이 더 열악한 것으로 나타났다.

장애 유형별로 보면 뇌 병변, 정신 장애인이 가장 일하기 어려운 것으로 드러났고, 지체·청각·언어 장애인은 상대적으로 상황이 나은 것으로 나타났다.

일자리가 있는 비율은 지체 장애의 경우 9.9%, 정신 장애는 10.2%로 낮았고, 지체 장애와 청각·언어 장애는 각각 40.7%, 37.9%로 다른 장애 유형보다 높았다.

중증 장애인은 83.1%, 경증 장애인은 64.7%가 일자리가 없다고 답했다.

일자리가 있는 장애인 중에서는 상용 근로자가 32.4%로 가장 많았다. 이어 임시근로자 27.6%, 자영업 22.8%, 일용근로자 8.8% 순이었다.

임금 근로자의 한 주 평균 근무 시간은 36시간 이상이 59.9%로 가장 많았다.

주 평균 36시간 미만 일하는 임금 근로자는 23.4%였고 그 이유는 ‘장애로 인한 직업능력 제한’(36.2%), ‘해당 직업이 일반적으로 시간제 근무라서’(28.0%), ‘전일제 근무를 구하지 못해서’(15.9%) 등이었다.

장애인 임금 근로자의 한 달 평균 소득은 저조한 수준이다.

100만∼200만원 미만이 28.9%, 100만원 미만이 20.7%로 전체 중 절반 수준인 49.6%가 월 소득이 200만원에 못 미쳤다.

200만∼300만원 미만은 33.7%, 300만∼400만원 미만은 11.3%였다. 400만∼500만원 미만은 2.8%, 500만원 이상은 2.6%로 월 400만원 이상 버는 장애인 임금 근로자는 5.4%에 불과했다.

장애인 임금 근로자들의 직장 관련 만족도를 보면 복리 후생 만족도가 46.5%로 가장 낮았고, 발전 가능성 만족도(53.8%), 보수 만족도(62.4%), 고용 안정성(64.2%)도 낮았다.

이와 달리 하는 일 자체에 대한 만족도는 87.0%로 가장 높았다. 근무 시간 만족도(83.3%), 의사소통·인간관계 만족도(83.2%) 역시 높은 편이었다.

장애인삶 패널조사는 장애인의 장애 등록 이후 삶의 변화를 파악하고 일상생활과 소득, 건강, 복지 욕구, 사회 참여 등을 조사하는 국가등록통계로 등록 장애인과 가구원을 대상으로 실시한다.

2024년 7차 조사는 장애인 4702명과 그들의 가구원을 표본으로 추출해 진행됐다.