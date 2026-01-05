사업·디지털·일자리 전환 통합 지원…1월 12일부터 접수

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단은 중소벤처기업의 지속 가능한 성장을 지원하기 위해 ‘2026년 구조혁신지원사업’ 참여기업을 오는 12일부터 모집한다고 5일 밝혔다.

구조혁신지원사업은 탄소중립, 디지털 전환 가속화 등 산업 구조 변화 과정에서 중소기업이 겪는 구조적 애로를 해소하고, 사업·디지털·일자리 전환을 통합적으로 지원해 신성장 동력 확보를 돕는 프로그램이다.

중진공은 이번 사업을 통해 ▲신사업 분야 전환을 위한 사업전환 컨설팅 ▲디지털 역량 강화를 위한 디지털전환 컨설팅 ▲직무전환 및 재취업을 지원하는 산업·일자리 전환 컨설팅 ▲정책자금·연구개발(R&D) 등 후속 연계사업을 종합적으로 제공할 계획이다.

지원 대상은 사업·디지털·일자리 전환을 희망하는 상시 근로자 5인 이상 중소기업이다. 중진공은 진단 1,000개사, 컨설팅 690개사 내외를 선정해 지원할 예정이며, 참여 기업의 비용 부담은 없다.

참여 기업은 구조혁신 대응 수준과 사업전환 타당성에 대한 진단을 받은 뒤, 기업 여건에 맞춘 컨설팅을 통해 구조혁신 로드맵을 수립하게 된다. 이후 중진공을 통해 사업전환계획 승인을 받을 경우, 사업전환자금, R&D, 산업·일자리 전환 지원금 등 후속 연계사업 참여도 가능하다.

강석진 중진공 이사장은 “글로벌 산업 환경과 시장 구조가 빠르게 변화하는 가운데, 현장의 중소기업들에게는 도전적인 한 해가 될 것으로 보인다”며 “구조혁신이 필요한 기업을 선제적으로 발굴해 새로운 혁신과 성장의 기회를 제공할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

2026년 구조혁신지원사업 참여를 희망하는 기업은 12일부터 중진공 누리집(www.kosmes.or.kr/3t)을 통해 온라인으로 신청할 수 있다.