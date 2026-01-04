[헤럴드경제=고승희 기자] 그 어느 때보다 K-팝은 뜨거웠다. ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’(Golden)과 그룹 블랙핑크 로제의 ‘아파트’(APT.)가 영국 오피셜 차트의 연말 결산 싱글차트를 화려하게 장식했다.

최근 오피셜 차트의 2025년 연말 결산 싱글차트(End of Year Singles Chart in 2025)에 따르면 ‘골든’은 4위, 로제와 팝스타 브루노 마스의 글로벌 히트곡 ‘아파트’는 5위에 올랐다.

이 차트엔 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST)이 ‘골든’을 비롯해 총 5곡이나 올랐다. ‘소다 팝’(Soda Pop)은 36위, ‘유어 아이돌’(Your Idol)은 44위, ‘하우 잇츠 던’(How It‘s Done)은 67위, ’왓 잇 사운즈 라이크‘(What It Sounds Like)는 90위에 안착했다.

연말 결산 싱글차트 톱3는 싱어송라이터 알렉스 워런의 ‘오디너리’(Ordinary), 롤라 영의 ‘메시’(Messy), 팝스타 채플 론의 ‘핑크 포니 클럽’(Pink Pony Club)였다.