김정은도 마약 제조·수출 등 의혹 다수 “선례 지켜보는 다른 간대국 오판” 우려도

[헤럴드경제=김용재 기자] 이준석 개혁신당 대표가 미국의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포해 압송한 사건과 관련해 4일 “북한 김정은 국무위원장에게도 같은 논리가 적용될 수 있다”고 밝혔다.

이 대표는 이날 소셜네트워크서비스(SNS)에 올린 글에 “주권 국가의 현직 국가원수를 본토에서 무력으로 확보한 전례 없는 사태”라면서 “이것이 우리에게 어떤 의미인지 깊이 고민하게 된다”며 이같이 전했다.

이어 “팸 본디 미국 법무장관은 마두로 대통령이 미국으로의 코카인 유입을 주도하고 그 수익으로 테러 조직을 지원했다는 혐의를 근거로 그를 ‘국가원수’가 아닌 ‘초국가적 범죄조직의 수괴’로 규정했다. 전통적인 주권면제 특권이 적용되지 않는다는 논리”라며 “국제질서에 어떤 파장을 미칠지 냉철하게 따져볼 필요가 있다”고 설명했다.

이 대표는 “마두로 대통령에게 적용된 이 논리는 북한의 김정은 국무위원장에게도 적용될 수 있다”며 “국제사회는 김정은 국무위원장에 대해 오랫동안 유사한 범죄 혐의를 제기해 왔다”고 강조했다.

아울러 ▷메스암페타민 및 아편 제조·수출 공모 ▷라자루스 그룹 전 세계 금융기관 및 가상화폐 거래소 해킹과 수십억 달러 규모의 자금 탈취 ▷미화 100달러 지폐를 정교하게 위조한 슈퍼노트 제작 및 유통 ▷김정남 암살 혐의 등을 언급했다.

그는 “가장 우려하는 것은 이 선례를 지켜보는 다른 강대국들의 오판”이라며 “시진핑 주석과 푸틴 대통령은 이번 사태를 예의주시하고 있을 것”이라고 했다.

그러면서 “미국이 자국의 법적 명분을 근거로 군사작전을 단행한 것을 중국이 ‘분리주의 세력 진압’을 명분으로 대만에 러시아가 ‘나치주의자 척결’을 명분으로 우크라이나에 적용해도 된다는 신호로 오독해서는 안 된다”라며 “대한민국에 지금 필요한 것은 일방적 무력 사용이 국제 분쟁 해결의 보편적 수단이 돼선 안 된다는 원칙을 국제사회에 분명히 밝히는 것”이라고 덧붙였다.