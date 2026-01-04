[헤럴드경제=채상우 기자] 고속도로에서 교통사고를 수습하던 경찰관과 견인차 기사가 졸음운전 차에 치여 숨졌다.

전북경찰청과 전북자치도소방본부 등에 따르면 4일 오전 1시 23분경 서해안고속도로 상행선 고창 분기점 인근에서 차량 2대가 부딪혔다.

당시 음주운전 차량이 1차로에 서 있었고 이 차량을 뒤따르던 다른 차량이 이를 들이받았다.

현장에 출동한 전북경찰청 고속도로순찰대 소속 A(55)경감은 순찰차에서 내려서 사고를 수습했다.

그때 뒤쪽에서 달려온 SUV 차량이 1차 사고 현장을 덮치면서 A경감과 30대 견인차 기사가 이 차에 치여 숨졌다.

또 구급대원 2명과 SUV 운전자 B(38)씨, 그의 가족 4명, 다른 차량 탑승자 등 모두 9명이 다쳐 병원으로 옮겨졌다.

경찰은 당시 순찰차와 견인차, 구급차 등이 도로 위에서 불을 밝히고 있었는데도 속도를 줄이지 않은 B씨를 상대로 음주 여부를 확인하고 경위를 조사했다.

B씨는 “졸음운전을 했다”고 진술한 것으로 알려졌다. 음주반응은 없었다.

경찰은 B씨를 교통사고 처리 특례법상 치사상 혐의로 입건해 구체적 경위를 조사할 예정이다.