‘더블 인센티브’로 자본시장 활성화…성장펀드-신규ISA ‘시너지’ 재경부 첫 경제성장정략…‘MSCI 선진지수 로드맵’도 구체화

[헤럴드경제=배문숙 기자]국민참여형 국민성장펀드와 기업성장집합투자기구(BDC) 같은 공모 정책펀드에 투자하면 납입금에 소득공제 또는 세액공제 혜택이 주어질 것으로 보인다.

펀드의 배당소득에는 5~9%의 저율 분리과세가 적용된다. 펀드로 들어가는 자금(납입금), 투자성과로 나오는 자금(배당) 양쪽에 혜택을 주는 ‘더블 인센티브’다.

여기에 국내시장에 특화된 새로운 개인종합자산관리계좌(ISA)도 출시될 것으로 알려졌다. 각종 세제 혜택으로 국내 유동자금을 최대한 국내 자본시장으로 끌어들여 ‘코스피 5000시대’를 열겠다는 구상이다.

4일 관계 당국에 따르면, 재정경제부는 조만간 이런 내용을 담은 ‘2026년도 경제성장전략’을 발표한다. 지난 2일 출범한 재경부의 첫 경제전략이기도 하다.

우선 6000억원 규모의 국민참여형 국민성장펀드, 벤처·혁신기업에 투자하는 기업성장집합투자기구(BDC·Business Development Company) 등에 투자하는 일반 국민에는 세제상 공제 혜택을 주는 방안이 비중있게 검토될 것으로 알려졌다.

일정 한도의 납입금에 소득공제 또는 세액공제를 적용하겠다는 것이다. 펀드 투자수익 여부와 별개로, 묻어두기만 하더라도 세제상 혜택을 누릴게 있게 되는 셈이다.

세부 방식은 결정되지 않았지만 세금을 많이 부담하는 고소득층일수록 세제 혜택이 커지는 역진성을 최소화하는 방향으로 설계한다는 방침이다.

코스닥시장 핵심 기관투자자인 코스닥벤처펀드의 세제 혜택도 확대될 것으로 보인다.

투자금 3천만원 한도에서 10%(300만원 한도) 소득공제를 받을 수 있는데, 업계에서는 최소 500만원으로 늘려달라는 입장이다.

정책펀드 배당수익에는 저율의 분리과세가 적용된다.

문재인 정부 당시의 ‘뉴딜펀드’가 9%의 배당소득 분리과세(지방세 포함시 9.9%)를 적용했는데, 그보다 세제 혜택이 떨어지지는 않도록 설계한다는 방침이다.

최소한 9%를 적용하거나, 5%처럼 더 낮은 세율이 적용될 가능성도 거론된다.

국내 투자에 특화된 개인종합자산관리계좌(ISA) 상품을 출시하는 방안도 추진된다.

새로운 ISA의 투자 대상에 국민성장펀드·BDC 같은 정책펀드를 포함시켜 자본시장 활성화의 시너지 효과를 노리는 개념이다.

이와 관련, ISA 세제 혜택도 강화될 전망이다. 현재 기본형 200만원(서민형 400만원)까지 수익 비과세가 적용되고 그 이상의 이익은 9%로 분리과세된다.

비과세 한도를 500만원으로 상향하는 방안이 거론되는 가운데 신규 ISA의 비과세 한도(납입한도 이내)를 아예 없애는 파격적인 방안까지 다양한 카드가 테이블에 오른 것으로 알려졌다.

경제성장전략에는 이런 국민참여형 국민성장펀드·BDC 세제혜택, 신규 ISA 출시 등의 개략적인 방향성이 담길 것으로 알려졌다.

구체적인 수치는 추가적인 검토를 거쳐 확정될 예정이다. ‘모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진지수 편입 로드맵’도 경제성장전략에 담긴다.

우선 외환 거래시간을 24시간 연장하는 세부 타임라인을 내놓을 것으로 보인다. 현재 새벽 2시까지 외환시장이 운영되면서 유럽계 투자자들의 거래가 가능해졌지만, 미국시간 대 거래에는 제한이 있다. MSCI 지수는 일반적으로 미국계 펀드가 추종하는 것으로 알려졌다. 유럽계 ‘파이낸셜타임스 스톡익스체인지(FTSE) 지수’보다 영향력이 더 크다는 평가를 받는다.

외국인의 국내 주식 투자 접근성도 높인다. 별도의 국내 증권사 계좌를 개설하지 않고도 현지 증권사를 통해 한국 주식을 거래할 수 있도록 외국인 통합계좌 활성화를 추진할 것으로 알려졌다. 그동안 외국인이 국내 주식에 투자하려면 국내에서 개별 계좌를 개설해야 하다보니 투자에 제약이 적지 않았다.

이른바 ‘서학개미’들이 별다른 제약 없이 실시간으로 해외주식에 사고파는 것과 달리, 외국인의 국내 투자에는 제약이 많다 보니 외환시장 수급에도 불균형이 초래된다는 판단이 깔린 것으로 보인다.