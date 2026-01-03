개혁신당 “李대통령, 통합 원한다면 이혜훈 사퇴”

[헤럴드경제=권제인 기자] 국민의힘은 3일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 낙마 공세를 이어갔다. 이 후보자는 국회의원 시절 보좌진에 갑질과 폭언을 했다는 의혹이 제기된 바 있다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 논평에서 “공개된 녹취록 속 이 후보자의 언행은 단순한 질책을 넘어 인격을 짓밟는 언어폭력의 극치”라며 “중요한 것은 이 모든 괴담이 단순한 일회성 실수가 아니라, 권력으로 약자를 짓밟은 비뚤어진 특권 의식의 발로라는 점”이라고 비판했다.

기획예산처의 전신인 기획재정부 출신인 박 수석대변인은 “국가의 재정을 총괄하는 기획예산처 장관이라는 중책은 고도의 전문성만큼이나 공직자로서의 도덕적 완결성이 요구되는 자리”라며 “이 후보자는 지금이라도 청문회 준비를 멈추고 국민 앞에 사죄하고 정계를 떠나야 한다”고 말했다.

이동훈 개혁신당 수석대변인도 논평을 내고 이재명 대통령이 전날 신년 인사회에 진보·보수 양대 정당인 더불어민주당과 국민의힘의 상징색이 모두 담긴 ‘통합 넥타이’를 맨 것을 거론하며 “말로는 통합을 외치면서, 실제 입법 과정에서 야당을 야당답게 대접한 적이 단 한 번이라도 있었느냐”고 반문했다.

이어 “이 거짓 통합 쇼의 상징처럼 등장한 인사가 바로 이혜훈 후보자”라며 “이런 성품과 의식을 가진 인물은 지금의 대한민국 리더가 될 자격이 없다. 이 후보자를 사퇴시키시라”고 촉구했다.