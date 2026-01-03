“김병기 탄원서 묵살 의혹…李대통령 수혜 의심”

[헤럴드경제=권제인 기자] 국민의힘은 더불어민주당의 공천헌금 의혹과 관련해 특검이 불가피하다고 3일 밝혔다.

박성훈 수석대변인은 이날 논평에서 민주당이 공천헌금 수수 의혹을 받는 김병기 의원에 대해 징계 추진 방침을 밝히고 강선우 의원은 제명한 것에 관련 “민주당은 의혹을 당 내부 감찰로 끝내려는 수작과 꼼수를 즉각 중단하라”며 “실체적 진실을 밝히기 위해서라도 특검 도입은 불가피하다”고 말했다.

그는 김병기 의원의 2020년 총선 당시 금품 수수 의혹도 거론하며 “탄원서에는 전달 시기와 방식까지 구체적으로 적시돼 있다”라며 “더 심각한 것은 이러한 내용이 2024년 총선을 앞두고 이재명 대표에게 보고됐음에도 불구하고 묵살됐다는 의혹까지 제기되고 있다는 점”이라고 말했다.

이어 “1억 공천 뇌물 의혹 사건에서 국민은 민주당 공천 시스템 전체가 ‘돈거래로 움직이는 부패 카르텔’이라는 점과 이재명 대통령이 이 시스템의 최종 수혜자라는 의심을 거두지 못하고 있다”고 주장했다.

한동훈 전 대표는 페이스북에 “‘김병기 공천뇌물 사건’에 대해 경찰이 작년 11월 사건을 접수하고도 두 달간 아무것도 하지 않았다고 한다”며 “뇌물 준 당사자의 탄원서라는 결정적 증거가 있으니 즉각 압수 수색을 해야 할 사건이었다”고 주장했다.

그러면서 김병기 의원의 의혹과 관련한 탄원서가 2024년 총선 때 당에 보고됐다는 의혹 보도와 관련해 “특검밖에 방법이 없다”고 말했다. 한 전 대표는 “김현지 씨가 공천뇌물 공여자가 이재명 당시 대표에게 보낸 탄원서를 받아 수사나 감사를 의뢰하고, 김병기에게 책임을 묻는 대신 알아서 입막음하라고 그 탄원서를 공천 뇌물을 받은 김병기에게 줬다는 의혹까지 나왔으니 이재명 정권 경찰은 수사할 엄두를 못 낸다”고 했다.

주진우 의원도 페이스북에서 “김현지 (당시) 보좌관에게 접수한 탄원서가 범죄 혐의자인 김병기에게 넘어갔다는 것은 그만큼 부패했다는 의미”라며 “김병기는 혐의를 덮어준 대가로 ‘비명횡사 친명횡재’의 공천 칼날을 휘둘렀다”고 밝혔다. 그러면서 “민주당도 경찰도 김병기를 봐줬다”며 “뇌물과 권력형 사건 무마에는 특검이 제격”이라고 말했다.