[헤럴드경제=김성훈 기자] 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 인천공항 개항 직전 인천 영종도 인근 토지를 대규모 매입했다는 ‘부동산 투기 의혹’이 제기됐다.

국민의힘 주진우 의원이 3일 공개한 부동산 등기부등본에 따르면, 이 후보자 배우자는 2000년 1월 18일 인천 영종도 토지 6612㎡(약 2000평)를 매입했다. 매입 당시 토지 가격은 공시지가로 13억8800만원이다.

당시는 인천공항 개항을 1년 앞두고 있던 때로, 영종도 일대에 부동산 투기 바람이 일었다고 주 의원은 설명했다. 이 후보자 부부의 토지 매입도 그 일환이라는 것이다.

이 후보자의 토지는 2006년 12월 한국토지공사·인천도시개발공사에 수용됐다. 이 후보자의 공직자 재산 신고 기록에 따르면 수용가는 39억2100만원이었다. 6년 만에 매입가의 세 배 가격에 판 것이다.

주 의원은 “주거지가 서울인 이 후보자 부부가 갑자기 영종도 땅 2000평을 매입할 이유는 ‘투기’ 말고는 설명할 길이 없다”며 “경제 부처인 기획예산처 장관에 이런 부동산 투기꾼을 앉혀서야 되겠느냐”라고 지적했다.