이스라엘 반발…“뉴욕 유대인 사회에 대한 위협”

[헤럴드경제=권제인 기자] 사상 최초의 무슬림 뉴욕시장인 조란 맘다니 뉴욕 시장이 업무 시작과 동시에 ‘친(親) 이스라엘 조치’를 폐지하며 이스라엘과 갈등을 빚었다.

2일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 사상 최초의 무슬림 뉴욕시장인 맘다니가 취임 직후 서명한 행정명령에 대해 이스라엘 정부가 강하게 반발했다.

해당 행정명령은 맘다니 시장의 전임자인 에릭 애덤스 전 시장이 도입한 친 이스라엘 조치를 폐지한다는 내용이다. 애덤스 전 시장은 뉴욕시 산하 기관이 이스라엘에 대한 보이콧에 나서는 것을 금지했고, 이스라엘의 단일민족 국가 정체성에 대한 비판을 반(反)유대주의로 간주했다.

그러나 선거 과정에서부터 이스라엘에 대해 비판적인 입장을 견지한 맘다니 시장은 취임과 동시에 이 같은 조치를 전격 무효화 했다.

이에 대해 오피르 아쿠니스 뉴욕 주재 이스라엘 총영사는 “맘다니의 결정은 뉴욕 유대인 사회에 대한 즉각적인 위협”이라며 “도시 내 폭력적인 공격을 부추길 수 있다”고 반발했다.

이스라엘 외무부도 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “맘다니 시장이 취임 첫날 본색을 드러냈다”며 “타오르는 불에 반유대주의라는 기름을 붓는 격”이라고 비난했다.

이에 대해 맘다니 시장은 “뉴욕의 유대계 시민을 보호하는 것은 뉴욕시의 핵심 과제”라며 진화에 나섰다. 그는 증오 범죄 예방을 위한 예산 지원도 약속했다.

앞서 맘다니 시장은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에 대해 가자지구에서 집단학살을 저지른 전쟁범죄자로 규정했다. 특히 그는 국제형사재판소(ICC)의 체포영장이 발부된 네타냐후 총리가 뉴욕을 방문할 경우 뉴욕경찰(NYPD)을 동원해 공항에서 즉각 체포하겠다고 예고하기도 했다.