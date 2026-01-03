환율·국제시세 영향 다음주도 하락할 듯

[헤럴드경제=최정호 기자]국내 주유소 휘발유와 경유 가격이 하락했다. 사상 최저치 수준인 국제 유가 흐름과 최근 환율 변동이 국내 소비자 가격에도 시차를 두고 영향을 미치는 모습이다.

3일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 12월 마지막주 (12월 28일∼1월 1일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 ℓ당 5.4원 내린 1729.9원으로 집계됐다.

지역별는 서울이 6.5원 하락한 1789.6원, 대구는 7.8원 내린 1698.8원으로 나타났다. 상표별로는 SK에너지 주유소가 평균 1737.7원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1708.2원으로 가장 낮았다.

경유 평균 판매 가격도 전주 대비 8.6원 하락한 1633.1원을 기록했다.

이 같은 4주 연속 하락세는 올해 세계 석유 시장이 공급 과잉일 것이라는 기대 심리가 작용하며 전반적으로 하락하고 있는 것과 맞물린다. 국내에서 가장 많이 쓰는 두바이유는 지난주보다 0.5달러 내린 61.5달러였다.

국제 휘발유 가격은 1.6달러 하락한 71.7달러, 국제 자동차용 경유는 0.4달러 내린 79.8달러로 집계됐다.

다음 주 역시 전체적으로 국내 유가 하락이 예상된다. 국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.

대한석유협회 관계자는 “최근 환율 상승세 둔화와 국제유가 하락 기조에 따라 국내 주유소 기름값은 다음 주에도 하락할 것으로 전망된다”고 말했다.