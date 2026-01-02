[헤럴드경제=장연주 기자] 그룹 아이브의 멤버 장원영이 홍콩을 ‘좋아하는 나라’라고 언급하자, 중국 언로과 네티즌들이 반발하고 있다.

장원영은 최근 아이브 공식 유튜브 채널 ‘MAMA 2025 비하인드’라는 제목의 영상에서 “저는 홍콩 너무 좋아한다. 맛있는 게 많다”며 “홍콩은 좋아하는 나라 중 하나다”라고 말했다.

하지만 해당 발언이 알려지자, 중국 언론과 누리꾼들은 즉각 반발했다.

중국이 홍콩을 특별행정구로 규정하며 ‘하나의 중국’ 원칙을 강조하고 있는 만큼, 홍콩을 국가로 표현한 것은 ‘주권 모독’ 발언이라는 주장이다.

중국 매체 시나연예는 ‘아이브 장원영, 홍콩을 ‘국가’로 지칭···MAMA 비하인드 영상 논란’이라는 제목의 기사에 “장원영이 MAMA 비하인드 영상에서 홍콩을 좋아하는 ‘국가’로 언급했다”며 “이는 중국 영토 무결성에 대한 명백한 도전”이라고 적었다.

또 중국 매체 넷이즈는 “그녀(장원영)는 홍콩을 중국 영토 내의 ‘국가’라고 공개적으로 언급했는데, 이러한 도발은 대중을 혼란시키려는 시도”라며 “한국 연예계에는 뭔가 문제가 있는 것 같다”고 비판했다.

중국 최대 사회관계망서비스(SNS)인 웨이보에서는 ‘#JangWonyoungHongKongCountry’(장원영 홍콩국가), ‘#IVEGetOutofChina’(아이브 중국 나가라) 등의 해시태그가 퍼지며 불매 움직임까지 일고 있다.

중국 네티즌들은 “한국 아이돌은 역사 공부를 해야 한다”, “우리의 주권을 인정하지 않는 것이냐”, “홍콩은 중국의 한 지역일 뿐 국가가 아니다”라며 반발했다.

장원영의 발언이 담긴 동영상은 현재 아이브 공식 유튜브 채널에서 삭제된 상태다.

한편, 장원영에 대한 중국 누리꾼들의 비판은 이번이 처음이 아니다.

장원영은 지난 2022년 파리 패션위크 당시 봉황 모양의 한국 전통 장신구 비녀를 꽂은 사진을 공개했다가 중국 네티즌들로부터 “장원영이 중국 문화를 훔쳤다”는 억지 논란에 휩싸인 바 있다.