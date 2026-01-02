그동안 축적한 주민자치 운영 경험과 현장사례를 정리...성북형 주민자치 운영의 표준 지침으로 활용 예정...주민자치회 운영 전반 기준과 절차 단계별 담아

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 ‘성북형 주민자치 업무매뉴얼’을 발간했다.

이번 매뉴얼은 성북구가 그동안 축적한 주민자치 운영 경험과 현장사례를 정리한 것으로 성북형 주민자치 운영의 표준 지침으로 활용할 예정이다.

성북구 관계자는 “주민자치 운영의 공통된 방향과 기준을 정립하고, 현장의 경험을 누구나 활용할 수 있는 실천 지침으로 정리할 필요성을 인식해 매뉴얼 작업을 진행했다”면서 “성북형 주민자치 업무매뉴얼은 단순한 업무 안내서를 넘어 성북구만의 주민자치 모델 정립에 초점을 맞췄다”고 말했다.

매뉴얼에는 주민자치회 구성부터 의제 발굴, 주민자치계획 수립, 사업실행, 주민총회 운영, 회계·행정 절차까지 주민자치회 운영 전반의 기준과 절차를 단계별로 담았다. 이론 중심이 아닌 현장에서 바로 활용할 수 있는 실무 중심 안내서로 구성한 것이 특징이다.

성북구는 ‘성북형 주민자치 업무매뉴얼’을 지역 내 20개 동 주민자치회에 배포되어 운영과 교육 자료로 활용할 예정이다. 구는 앞으로도 동 현장의 의견과 운영 성과를 반영해매뉴얼을 주기적으로 보완·개선해 나갈 계획이다.

성북구 관계자는 “이번 성북형 주민자치회 업무매뉴얼은 현장의 경험을 기준으로 주민자치 운영의 체계를 세운 성북형 자치 길라잡이로, 동별 편차를 줄이고 누구나 신뢰할 수 있는 주민자치 기반을 만드는 데 중요한 역할을 할 것”이라고 밝혔다.