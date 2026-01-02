[헤럴드경제=최원혁 기자] 회사 법인카드를 마트에서 장을 보는데 사용한 막내 직원이 되레 당당한 태도를 보였다는 사연이 알려졌다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 막내 직원이 법인 카드로 장을 봤다는 내용의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 얼마 전 회식이 늦게 끝나자 막내 직원에게 택시를 타고 가라며 법인카드를 건네며 잊지 말고 내일 가져오라고 당부했다.

그러나 결제 내역에는 택시가 아닌 마트에서 사용한 이력이 남아 있었다.

A씨는 다음 날 막내 직원에게 “카드 잃어버렸냐”고 묻자 “안 잃어버렸다”고 답했다. 또 “마트에서 사용했냐”는 물음에는 “맞다”고 답했다.

이에 A씨는 “개인 카드로 장 보려다가 법인카드 긁은 거지?”라고 물었고 막내 직원은 “아니요? 장 보려고 쓴 거다”고 말했다.

A씨가 택시 타라고 준 카드를 마트에서 사용한 이유를 묻자 직원은 “어차피 집에 가는 택시비 계산해 보니 2만원이길래 버스 타고 집 가고 2만원어치 장 본 거다”고 설명했다.

A씨가 “그렇게 하면 안 된다. 앞으로 조심하라”고 말하자 직원은 “어차피 제가 쓸 몫이 2만원이었고 2만원 제가 쓴 건데 그게 잘못인 거냐. 전 잘못 없다”며 당당한 태도를 보였다.

사연을 접한 누리꾼들은 “회사는 어떻게 들어왔나”, “저런 사람도 직장을 다니는구나”, “뭘 모르니까 제대로 가르쳐야 한다”, “큰 사고 칠 사람이다” 등 다양한 반응을 보였다.