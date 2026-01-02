2월 특별법 추진…7월 ‘초광역특별자치도’ 목표

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 강기정 광주시장과 김영록 전남지사가 2일 광주·전남 행정통합 추진을 공식 선언했다.

강 시장과 김 지사는 이날 오전 광주 국립 5·18민주묘지에서 새해 합동 참배하고 ‘광주·전남 통합 지방정부 추진 공동선언문’을 발표했다.

두 단체장은 선언문에서 “광주·전남 대부흥의 새 역사를 열어가기 위해 양 시·도의 대통합을 곧바로 추진하기로 선언한다”고 밝혔다.

이들은 “양 시·도는 AI·에너지 대전환 시대, 남부권 반도체 벨트의 중심축이자 대한민국 미래 핵심 거점으로 도약할 수 있는 역사적 전기를 맞고 있다”며 “특히 이재명 정부에서는 통합 시·도에 대해 서울특별시에 준하는 지위와 조직특례를 부여하고, 교부세 추가 배분 및 공공기관 우선 이전 등 과감한 인센티브를 계획하고 있어, 지금이야말로 광주·전남이 대통합의 길로 나아갈 수 있는 절호의 기회”라고 설명했다.

이어 “시·도 통합의 시너지 효과를 극대화하기 위해 정부의 과감한 재정·권한 이양과 특례 확보에 최선을 다하고 미래지향적인 성장동력을 확보해 지역발전과 시·도민 복리를 최대한 증진할 수 있도록 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 공동 추진하기로 한다”고 강조했다.

광주시와 전남도는 광주·전남 행정구역 통합과 맞춤형 특례를 담은 통합 지방자치단체 설치 특별법 제정을 추진하기로 했다.

특별법에는 통합 지방정부가 국가 행정권한 및 재정권한 이양을 통해 연방제 국가에 준하는 실질적 권한과 기능을 확보할 수 있는 특례조항을 반영한다.

시·도는 행정구역 통합의 실무협의를 위해 동수로 구성하는 ‘광주·전남 통합추진협의체’를 설치하고, 전남 부지사와 광주 부시장을 당연직으로 하는 4명의 공동대표를 두기로 했다.

시·도의회와 주민 의견 수렴을 거쳐 통합안을 확정하고, 조속히 통합을 추진할 계획이다.

통합안을 토대로 특별법 최종안을 만들어 오는 2월 국회에 제출한 뒤 의결되면, 이후 올해 6월 지방선거까지 행정구역(선거구) 조정 등을 거쳐 통합 시장을 뽑고 7월 ‘광주·전남 초광역특별자치도’ 출범을 목표로 하고 있다.

김 지사는 “빠른 시간 내에 통합을 이루고 가능한 6월 지방선거에서 통합 선거를 통해서 통합 시장(단체장)을 뽑고, 7월 1일부터는 전남 광주 대통합 새로운 역사를 가야 한다”고 말했다.

강 시장도 “합의문에는 명시돼 있지 않지만, 사실상 이번 6·3 지방선거 전까지 통합을 이루지 못하면 향후 가능성은 점점 희박해질 것”이라며 “6·3 지방선거에서 통합 단체장을 선출하는 것을 가장 우선적으로 생각하고 있다”고 밝혔다.

강 시장은 지난해 12월 30일 기자간담회에서 “특별법이 통과돼 7월 1일에 행정통합이 실현되는 법적 토대가 갖춰지고 정부 의지만 분명하면, 시도민을 설득하겠다”며 지방선거 광주·전남 통합 단체장 선출도 감수하겠다는 입장을 표명한 바 있다.

이재명 대통령도 이날 엑스(X·옛 트위터)에 광주·전남의 행정통합 가능성을 거론하며 “쉽지 않아 보였던 광역단체 통합이 조금씩 속도를 내고 있다”고 언급했다.