SCMP, 中 산둥성 허쩌 출신 35세 장씨 소개 “굴착기 꼭 노란색이어야 하나, 고정관념 깨야”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 중국에서 굴착기를 분홍색으로 칠하고 헬로키티로 장식한 30대 여성 기사가 화제를 모으고 있다.

‘굴착기의 여왕’이란 별명도 얻은 여성은 “굴착기는 꼭 노란색이어야 하냐”며 고정관념을 깨야한다고 주장했다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)의 최근 보도에 따르면 중국 북부 산둥성 허쩌 출신의 35세 여성 장 씨는 건설 현장에서 차량 전체를 분홍색으로 칠하고 헬로키티 스티커를 붙여 꾸민 굴착기를 모는 모습을 온라인에 공개하면서 2만 3000여명의 팔로워를 확보하는 등 화제에 올랐다.

장 씨는 2019년부터 굴착기 운전을 배웠으나 자발적으로 일을 시작한 것은 아니었다고 했다. 그는 “삶에 떠밀려”, “남편이 나를 속여서 이 업계에서 일하게 됐다”는등 농담조로 말했다.

그는 거친 일로 여겨지는 건설 현장에서 일하지만, 스스로를 ‘소녀 감성의 사람’이라고 소개하며 분홍색을 특히 좋아한다고 밝혔다.

장 씨는 “여성이 굴착기를 운전하는 시대라면 여자가 운전하고 있는 것처럼 보여도 되지 않냐”며 “난 분홍색을 너무 좋아하고, 그래서 분홍 굴착기로 특별히 맞춘 것”이라고 말했다.

판매점에선 그녀의 요청에 따라 애초 노란색인 굴착기를 연분홍색으로 도색해줬다. 도색 비용은 공개되지 않았다.

그는 “건설 현장에 도착하면 최소 8~9시간은 앉아서 일한다. 정말 지루하고 단조롭다”면서 “차갑고 먼지투성이인 기계와 작업장을 매일 마주하다 보면 지친다. 그래서 나 자신을 기쁘게 하고 행복해지기 위해 이렇게 꾸몄다”고 설명했다.

또 다른 영상에서 장 씨는 “굴착기는 꼭 노란색이어야 하나? 강철은 부드러운 색상을 가질 수 없다고 누가 그랬냐”면서 “나는 고정관념을 깨야한다. 내 기계는 내 삶에 숨겨진 낭만과 놀라움을 반영했으면 좋겠다”고 힘줘 말했다.

그러나 굴착기를 분홍색으로 맞춤 제작했을 때 남편이 불평해 심지어 말다툼까지 벌이기도 했다고. 그는 “난 내 행복에는 값을 매길 수 없다고 했다. 이 굴착기를 운전하면 기분 자체가 완전히 달라진다”고 했다.

장 씨는 온라인에 남편과의 애정을 과시하며 남편의 외모를 칭찬하기도 했다. 그는 “잘생긴 남편의 외모에 대한 보답으로, 나는 집안일과 직장 일까지 모두 책임질 수 있다. 남편은 아무 걱정도 안 해도 된다”고 했다.

영상을 접한 중국 누리꾼들은 “분홍색 굴착기 정말 멋지다” “저희 회사 트럭도 분홍색으로 칠하고 싶다. 그러면 장거리 운전할 때마다 기분이 좋아질 텐데” 등의 댓글을 남겼다.