[헤럴드경제=함영훈 기자] 내·외국인 관광객이 몰려들면서 대박 흥행에 성공한 2025 서울빛초롱축제가 오는 18일까지로 2주 연장된다.

‘나의 빛, 우리의 꿈, 서울의 마법’을 주제로 열린 2025 서울빛초롱축제는 전통 한지 등(燈)과 미디어아트 작품을 활용한 다채로운 빛 연출로 국민과 관광객의 큰 호응을 얻고 있다.

당초 1월 4일(일) 종료 예정이었던 이번 축제는 총 2주간 연장 운영되어 1월 18일(일)까지 청계천에서 계속되며, 1월 5일(월)은 전시 재정비 및 재개장 준비를 위해 휴장한다.

개막 20일 만에 내․외국인 방문객 277만명이 청계천을 찾았다. 관람객은 전년 대비 약 60% 늘었다.

행사 기간이 연장되는 구간은 청계천 청계광장부터 삼일교까지 약 1.1km 구간에 한하며, 우이천과 청계천 오간수교 구간은 기존 일정대로 2026년 1월 4일(일)까지 운영된다.

인기를 끌었던 포켓몬코리아 협업 작품 ‘아이러브잉어킹’과 불을 뿜는 공작새 ‘꿈의 날갯짓’, 폐헤드라이트로 구성된 달항아리 ‘환월’은 1월 4일까지만 전시되며, 이 구역에는 새로운 연출작품인 ‘서울을 걷는 마법 같은 빛’이 전시될 예정이다.

2025 서울빛초롱축제는 매일 오후 6시부터 밤 11시까지 운영 중이다. 당초 밤 10시에 종료하였으나, 퇴근 이후 늦은 시간대 방문객 증가와 야간관광 수요 확대에 따라 지난달 16일부터 운영 시간을 1시간 연장했다.