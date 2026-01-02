[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 재난대응 매뉴얼의 충실한 이행 여부를 확인하기 위해 실시한 ‘2025년 하반기 초고층 및 지하연계 건축물 재난대응 지원체계 실태점검’을 완료했다고 2일 밝혔다.

초고층 건축물은 층수가 50층 이상이거나 높이가 200m 이상인 건축물이며, 지하연계 복합건축물은 지하 부분이 지하역사 또는 지하도상가와 연결된 건축물로서 11층 이상이거나 수용인원 5000명 이상인 건축물을 말한다.

이번 점검은 ▷시·구·민간전문가 합동점검반(12.2.~12.3.) ▷구 자체점검반(11.10.~12.27.)으로 나눠서 진행했다. 현장 점검에서는 ▷재난예방 및 피해경감계획 수립·이행 여부 ▷총괄재난관리자 지정, 겸직 금지 및 교육 이수 여부 ▷초기대응대 구성·운영 실태 ▷종합방재실 설치 및 설비 상태 ▷피난안전구역 설치·운영의 적정성 등을 중점적으로 점검했다.

점검 결과 경미한 사항은 현장 조치 및 안전컨설팅을 실시했으며, 시정이 필요한 사항에 대해서는 시정보완 또는 조치명령을 통해 개선하도록 했다.

시·구·민간전문가 합동으로 4개소 8개 동을 대상으로 표본점검을 실시한 결과, 초기대응대 훈련 및 재난·테러 대응훈련 등 일부 미비 사항이 확인돼 현장컨설팅 14건, 시정보완 4건에 대해 관리주체에게 행정조치를 했다.

또 구 자체점검반은 시·구 합동점검 대상 시설을 제외한 51곳 71개 동을 점검해 ▷현장컨설팅 37건 ▷조치명령 2건 ▷시정보완 12건에 대해 관리주체에게 행정조치를 했다.

시는 앞으로도 정기적인 점검과 철저한 사후 관리를 통해 위험 요인을 사전에 차단하고, 재난 대응 역량을 지속적으로 강화해 시민 안전을 최우선으로 확보해 나갈 방침이다.