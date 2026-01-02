“불확실성 속 선제적 행동이 기회 만들어” AI 기반 경영 혁신 주문 주주환원의 실천 통한 지속가능 성장도 당부

[헤럴드경제=정경수 기자] 현정은 현대그룹 회장이 “올해 남북관계의 발전적 변화를 기대한다”며 여건이 조성될 경우 즉각 행동에 나설 수 있도록 철저한 준비를 당부했다. 지난해 이재명 정부 출범 이후 남북 관계 개선 가능성이 거론되자 현대그룹의 핵심 정체성 중 하나인 남북경협에 대한 의지를 다시 한 번 분명히 한 것이다.

현 회장은 2일 신년사에서 “한반도 긴장 완화에 대한 기대가 다시금 높아지고 있다”며 “올해는 남북관계에 발전적인 변화가 있기를 바라며, 여건에 따라 언제든 행동할 수 있도록 철저한 대비를 부탁한다”고 강조했다.

그는 불확실성이 큰 환경일수록 준비된 조직만이 기회를 현실로 만들 수 있다고 밝혔다. 현 회장은 “불확실성은 언제나 새로운 기회를 동반하고, 그 기회는 행동하는 사람이 손에 쥔다”며 “완벽한 정보보다 중요한 것은 선제적인 판단과 실천”이라고 말했다. 길을 잃은 군대가 잘못된 지도 속에서도 행동을 통해 생존한 사례를 언급하며, 변화의 국면에서는 신속한 실행이 경쟁력이 된다고 덧붙였다.

이와 함께 남북경협을 포함한 미래 사업 기회를 현실화하기 위한 기반으로 AI 기반 경영 혁신도 주문했다. 현 회장은 “AI의 진화는 모든 산업의 변화를 견인할 것”이라며 “전 계열사는 AI가 내재화된 경영시스템을 재설계하고, 시장과 고객 변화에 선제적으로 대응할 수 있는 역량을 갖춰야 한다”고 밝혔다.

다만 “데이터 분석은 AI의 역할이지만, 시장을 해석하고 전략으로 연결하는 것은 임직원의 통찰과 판단”이라며 전략적 사고 체계인 ‘센스메이킹’의 중요성도 함께 강조했다.

현 회장은 또 “주주가치 중심의 신뢰 경영은 지속가능한 성장의 출발점”이라며 “구체적인 주주환원 실천을 통해 미래 성장의 토대를 마련해야 한다”고 말했다.

한편 현대그룹은 이날 서울 종로구 연지동 현대그룹 사옥에서 새해 첫 출근 행사를 열었다. 각 계열사 임원들은 임직원들에게 새해 덕담과 함께 비타민 선물을 전달했고, 소원 담벼락과 기념 촬영 부스 등 다양한 프로그램으로 임직원들의 새 출발을 응원했다.