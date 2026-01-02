[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시는 최혁준 신임 부시장이 주낙영 시장으로부터 임명장을 받고 공식 업무를 시작한다고 2일 밝혔다.

이날 최 부시장은 APEC 정상회의 성공개최와 관련해 경주시 공직자와 시민들에게 축하 인사를 전하고 부시장으로서 포스트 APEC 시대를 성공적으로 이끌기 위해 최선을 다하겠다는 각오를 밝힐 예정이다.

신임 최 부시장은 1973년생으로 1992년 경주고를 거쳐 2000년 영남대 행정학과를 졸업했다. 2006년 행정고시 50회에 합격한 뒤 행정안전부, 경북도 에너지정책관·대변인실 등을 거쳐 통합신공항추진단장, 정책기획관, 경북도 메타AI과학국장 등을 역임했다.

특히 경주시 재난안전과장을 역임하며 재난 대응과 현장 행정을 직접 이끈 경험이 있어 경주 현안과 지역 여건에 대한 이해도가 높다는 평가를 받고 있다.

최혁준 경주부시장은 “중책을 맡게 돼 막중한 책임감을 느끼며 포스트 APEC 시대 성공적 준비에 역량 집중하겠다”며 “1800여명의 공직자들과 함께 경주시 발전과 시민 행복을 위해 맡은 바 소임을 다하겠다”고 말했다.