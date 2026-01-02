[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 션이 유튜브 수익 약 1억원을 전액 기부하겠다고 밝혔다.

션은 지난달 31일 자신의 유튜브 채널 ‘션과 함께’에서 한 해를 돌아 보며 유튜브 수익을 공개했다.

션는 “가장 기억에 남는 일 중 하나는 세계 7대 마라톤을 완주한 것이다. 전 세계를 돌아다니면서 열심히 달린 한 해였다”고 말했다.

이어 션은 “올해 정말 열심히 ‘션과 함께’ 채널을 했다. 유튜브를 시작한 지 벌써 5년차인데 올해는 정말 열심히 했고 그만큼 성과도 꽤 좋았던 것 같다”고 했다.

그러면서 “저는 지난 3년 반 동안은 (유튜브 채널) 수익이 거의 없었다. 올해는 가능할 것 같아서 2025년 연말 정산을 해보려 한다”고 말했다.

션이 유튜브 채널 연간 총 조회수를 확인한 결과 약 8130만회로, 이를 토대로 한 수익은 7만8700달러가량으로 집계됐다. 이는 1억원을 웃도는 금액이다.

션은 “유튜브 연말 정산할 때 1억원 정도 기부해 봤으면 좋겠다고 생각했는데, 올 한 해 여러분들 덕분에 1억원을 벌었다고 하니 1억원을 기부하겠다”고 말했다.

션은 유튜브 수익을 고려인 학교 설립에 기부하겠다고 했다. 그는 “작년부터 둘째 하랑이가 아빠를 보고 자기도 뭔가 의미 있는 일을 하고 싶다고 해서 달리면서 안성에 고려인들을 위한 학교를 지어보겠다고 했다. 그 얘기를 듣고 제니가 1억원도 기부했고, 저도 같은 해 1억원을 기부했다”며 “그런데 아직도 많이 모자란다. 학교가 빨리 지어져야 아이들이 좋은 교육을 받을 수 있기 때문에 안성에 고려인 아이들을 위한 국제대안학교를 짓는 데 1억원을 전액 기부하겠다”고 했다.

한편 션은 지난 1일 서울 종로구 보신각에서 열린 새해맞이 ‘제야의 종’ 타종 행사에도 참여했다. 그는 “2026년은 말의 해다. 말이 잘하는 건 달리는 것”이라며 “2026년에도 저와 함께, 각자의 자리에서 잘 달려보자”고 말했다.