[헤럴드경제(대구·안동)=김병진 기자]2026년 1월 1일 병오년(丙午年·붉은 말의 해) 새해 첫 해가 대구경북 곳곳에서 떠올랐다.

먼저 새해 첫날 동해안 일출 명소인 포항 호미곶에는 오전 7시 33분 첫해가 솟아오르자 전국에서 몰려든 수만명의 관광객이 감탄사를 연발하며 새해 일출을 맞이했다.

새해 ‘제28회 호미곶한민족해맞이축전’이 호미곶 해맞이 광장 일원에서 5만명의 관광객과 시민이 운집해 떠오르는 해를 맞으며 새해 소망을 기원했다.

포항시·포항문화재단이 주최·주관하고 경북도와 iM뱅크가 후원한 축전은 ‘상생의 빛, 함께 빚는 아름다움’이란 주제로 다채로운 해맞이 프로그램이 열렸다.

특히 이날 발표된 병오년 포항시의 사자성어 ‘위민충정(爲民忠情·시민을 위해서 충성을 다한다)’은 시민의 소중함을 생각하며, 오로지 시민을 위해 최선을 다한다는 다짐을 담았다.

이강덕 포항시장은 “호미곶한민족해맞이축전은 새해의 시작을 시민들과 함께 나누는 포항의 대표적인 행사”라며 “철저한 안전관리 속에서 호미곶에서 떠오르는 새해 첫 태양의 희망찬 기운을 가득 받으시길 기원한다”고 말했다.

또 경북 내륙인 영주시 철탄산 성재에서도 시민 등 700여명이 참석한 가운데 병오년 신년 해맞이 행사가 열렸다. 영주청년회의소와 특우회가 주관한 이번 행사는 시민들 행복과 안녕을 기원하며 새해 출발을 함께 나누기 위해 마련됐다.

엄태현 영주시장 권한대행(부시장)은 “붉은 말의 해가 지닌 활력과 기운처럼 올 한 해 영주가 더 크게 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

경북 의성군도 의성청년회의소 주관으로 1일 의성읍 구봉산 봉의정 일원에서 2026년 병오년 새해를 맞아 해맞이 행사 및 충혼탑을 참배하며 군민 안녕과 지역 발전을 기원했다.

김주수 의성군수를 비롯해 최훈식 군의회 의장, 지역 내 기관·단체장과 군민 등 800여 명이 참석해 새해 희망을 함께 나눴다.

김주수 의성군수는 “새해 첫날 군민들과 함께 희망의 해를 열고, 국가를 위해 헌신하신 순국선열과 호국영령의 뜻을 기릴 수 있어 뜻깊다”며 “병오년 새해에는 군민 모두가 서로를 배려하고 화합하며 의성군이 한 단계 더 도약할 수 있도록 군정에 최선을 다하겠다”고 말했다.

울진군도 1월 1일 근남면 망양정해수욕장 일원에서 개최한‘2026년 해맞이 행사’를 군민과 관광객의 큰 호응 속에 성공적으로 마무리했다.

이번 해맞이 행사에는‘새해 아침을 여는 소리’를 주제로 한 타악 공연과 가수 공연 등이 펼쳐지며 새해의 시작을 힘차게 알렸다.

이어 소원지를 묶은 달집 태우기 행사가 진행되어 참석자들은 저마다의 소망을 담아 새해의 안녕과 지역의 발전을 기원했다.

경북 문경시도 1월 1일 문경시산림조합(조합장 최종성) 주최, 지역 금융기관 등의 후원으로 영강생활체육공원에서 6000여명의 시민이 참여한 가운데 ‘2026 문경시 해맞이 행사’를 열고 병오년 첫날을 힘차게 출발했다.

오전 7시 50분 구름 사이로 힘차게 떠오른 해는 새해 희망과 번영을 기원하는 시민들의 박수와 함께 장관을 연출했고 이어진 해맞이 드론 퍼포먼스에서는 시민들이 각자의 소망을 나누며 한 해의 복을 기원했다.

신현국 문경시장은 신년 인사에서 “문경 시민 모두가 행복한 한 해가 되기를 기원한다”며 “2026년에도 시민 삶의 질 향상을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

대구 동구도 동촌유원지 해맞이 공원에서 ‘동구 병오년 해맞이 행사’를 개최했다.

동구와 동구문화재단이 공동 주관한 이번 행사는 오전 6시 50분 퓨전 타악그룹 슈퍼스틱의 대북 공연을 시작으로 성악앙상블 로만짜의 오프닝 공연, 본행사 순으로 진행됐다.

이와 함께 행사장에서는 효목1동 새마을협의회·부녀회의 떡국 나눔과 행복나무봉사단의 차 나눔 행사도 마련됐다.

윤석준 대구 동구청장은 “활동성과 자유를 상징하는 붉은 말의 해인 2026 병오년, 떠오르는 힘찬 첫 해를 함께 바라보며 밝고 희망찬 새해를 시작하시길 바란다”고 말했다.

그외 이날 해맞이 행사는 경주 토함산과 문무대왕릉 인근 대왕암 일원, 울릉군 저동항 방파제 촛대바위 일대, 안동시 안동국제컨벤션센터, 경산시 삼성현역사문화공원, 예천군 청사 광장, 대구 수성구 천을산, 대구 달성군 화원읍 사문진 야외 공연장 등 곳곳에서 다양하게 열렸다.