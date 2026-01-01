오픈AI 직원 1인당 150만달러 주식 보상 18개 기술기업 IPO 전년도 보상액 34배 연 매출의 절반 가까운 46.2% 주식 지급

[헤럴드경제=정태일 기자] “전 세계 인구의 10%가 사용하는 AI 서비스”

챗GPT를 개발한 오픈AI가 직원들에게 주식 보상을 1인당 평균 150만달러(약 21억6000만원) 제공한 것으로 나타났다. 이는 다른 거대 기술기업을 압도하는 역대 최고 수준이다.

31일(현지시간) 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)이 오픈AI가 투자자에 제공한 재무 자료를 분석한 결과에 따르면 2025년 오픈AI의 직원 1인당 평균 주식 보상은 150만달러에 달하는 것으로 나타났다.

이는 인플레이션을 참작해 계산하더라도, 2000년 이후 상장한 주요 18개 거대 기술기업이 기업공개(IPO) 전년도에 직원들에게 제공한 주식 보상액의 34배에 달하는 수치다. 이전에 가장 높은 주식 보상을 직원들에게 제공했던 구글과 비교해도 오픈AI의 보상액이 7배 더 많다.

매출액 대비 주식 보상 비중도 다른 기업보다 현저하게 높다. 데이터 분석업체 에퀼라의 분석 결과를 보면 오픈AI는 연 매출의 절반에 가까운 46.2%를 주식 보상으로 지급하고 있다. 알파벳(14.6%)이나 메타(5.9%)는 물론이고, 임직원들에게 주식을 지나치게 많이 제공해 기존 주주들의 지분을 희석한다는 비판을 받은 팔란티어(32.6%)보다도 높다.

WSJ는 오픈AI가 이처럼 높은 주식 보상을 제공하는 것은 인공지능(AI) 경쟁에서 선두를 유지하기 위해 인재 유출을 막으려는 목적이라고 분석했다. 특히 메타가 올해 ‘초지능’ 개발을 선언하고 AI 인재 영입에 열을 올리면서 자오셩쟈 등 핵심 인력을 빼가자, 추가 이탈을 차단하기 위해 주식 보상 규모를 늘렸다는 것이다.

오픈AI는 최근 직원들이 주식 보상을 받기 위해 최소 6개월을 근무해야 한다는 규정도 폐지한 바 있다. 오픈AI의 주식 보상 규모는 점차 늘어나 2030년까지 매년 약 30억 달러(4조3000억원)씩 늘어날 것으로 전망된다.

한편 기술 전문매체 디인포메이션에 따르면 오픈AI가 유료 제품군에서 수익 마진을 대폭 개선, 컴퓨트 마진을 70%까지 끌어올렸다. 여전히 적자 상태이지만 빠른 속도로 수익성을 개선하고 있다는 지표라는 평가다. 컴퓨트 마진은 유료 사용자 대상으로 모델을 구동하는 직접 컴퓨트 비용 대비 매출을 뜻한다. 오픈AI의 제이슨 권 최고전략책임자(CSO)는 컴퓨트 마진에 대해 챗GPT에서 벌어들이는 매출에서 모델을 돌리는 직접 비용을 뺀 것이라고 설명한 바 있다.

오픈AI의 컴퓨트 마진은 지난해 1월 약 35% 수준이었던 것이 지난해 말 52%로 올랐다. 이어 올해 10월에는 70%로, 전년 1월의 두 배 수준까지 올라왔다. 블룸버그 통신은 오픈AI가 여전히 적자 상태이고 지속적인 거품론이 나오고 있지만, 수익성을 개선했다는 이 지표가 투자자들에게는 주요한 것으로 작용한다고 분석했다. 향후 오픈AI의 사업 방향에 대한 전망을 가늠케 한다는 분석도 나온다.