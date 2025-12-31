[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 31일 “새해에 저와 국민의힘은 뼈를 깎는 각오로 국민과 우리나라를 위해 더 열심히 뛰겠다”고 밝혔다.

장 대표는 새해를 하루 앞두고 이날 발표한 신년사에서 “대한민국의 자유민주주의와 법치를 지켜 내고 자유와 번영, 화해와 통합의 미래를 국민 여러분과 함께 열어 가겠다”며 이같이 말했다.

그는 “국민 삶이 조금이라도 더 나아질 수 있도록 모든 노력을 다하겠다”며 “청년들이 좋은 직장에서 땀 흘려 일하며 꿈을 이루는 나라, 소상공인·자영업자가 신바람 나게 일하는 나라, 집 걱정·일자리 걱정·범죄 걱정 없이 국민 모두가 안심하고 살아가는 새로운 대한민국을 향해 국민 여러분의 손을 잡고 힘차게 나아가겠다”고 했다.

이어 “국민의 삶을 바꾸는 정치, 나라의 미래를 밝히는 정치로 2026년 새해를 희망의 빛으로 가득 채우겠다”며 “새해에 우리 국민 모두의 삶에 따뜻한 온기가 차고 넘치기를 소망한다”고 했다.