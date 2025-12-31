존경하는 광진구민 여러분! 병오년(丙午年) 새해가 밝았습니다. 도전과 열정을 상징하는 붉은 말의 기운으로 구민 여러분 모두 힘차게 도약하는 한 해가 되기를 소망합니다.

2025년은 신청사 이전을 완료하여 더 쾌적하고 편리한 민원행정서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 청사 이전을 시작으로 지난 한 해 동안 구민 여러분께서 광진구에 많은 관심과 성원을 보내주신 덕분에 광진구 30년 역사 이래 최초로 국민권익위원회의 종합청렴도 평가에서 3년 연속 1등급을 달성했습니다.

이외에도 서울시 생활만족지수 조사에서 25개 자치구 중 종합 2위, 전국기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가 3년 연속 SA등급(최고 등급) 달성, 지방자치단체 합동평가 1등급 획득, 국민행복민원실 인증, 노인복지기여 우수 자치구 선정, 청년친화헌정대상 소통대상 3년 연속 수상, 재난관리평가 대통령상, 범죄예방대상 장관상, 서울시 자치구 식품 위생정책분야 종합평가 대상, 지방자치단체 건강증진사업 종합부문 평가 최우수 수상 등 다양한 분야에서 좋은 결실을 맺을 수 있도록 광진구에 대한 두터운 신뢰를 보내주신 구민 여러분께 진심으로 감사드립니다.

광진구는 2026년에도 구민 여러분의 건강하고 행복한 일상을 위해 힘차게 달리겠습니다. 먼저, 광진구 곳곳에서 추진하고 있는 신속통합기획, 모아타운 사업에 참여하는 구민들께서 단계별로 차근차근 진행할 수 있도록 주민설명회, 맞춤형 자문 등 주거정비사업 지원에 힘쓰겠습니다.

아울러 광진구 미래발전을 위한 권역별 거점사업도 차질 없이 추진하겠습니다. 서울시, 사업시행자, 그리고 지역 주민들과 오랜 소통 끝에 마련한 동서울터미널 현대화사업의 본격적인 추진에 최선을 다하겠습니다. 오랜 세월 구민의 휴식 공간으로 사랑받았던 어린이대공원을 서울의 센트럴파크로 새롭게 조성하는 어린이대공원 주변 도시공간 재구조화 사업의 기틀을 꼼꼼히 마련하겠습니다. 7년 만에 사업을 재개하는 자양5재정비촉진구역의 개발사업도 차근차근 추진하여 시립 어린이병원, 작은도서관 등 모든 세대를 아우르는 주거복합단지로 조성하겠습니다.

2026년 전면 시행하는 통합돌봄지원사업을 안정적으로 추진하여 구민들이 살던 곳에서 건강한 일상을 누릴 수 있도록 지원하겠습니다. 아이 키우기 좋은 광진구, 어르신의 건강하고 즐거운 노후가 있는 광진구를 만들겠습니다. 모든 구민이 생애주기별로 촘촘한 복지서비스를 누리고, 이웃과 함께하는 나눔과 봉사로 따뜻한 광진공동체를 만들겠습니다.

또한, 경제적 기반이 약한 구민과 청년을 대상으로 구직상담, 취업역량 교육 등을 지원하고, 공공일자리도 확대하겠습니다. 지역경제 활성화를 위한 소상공인 맞춤형 지원과 전통시장 경영·시설 현대화 사업도 지속적으로 추진하겠습니다.

구민들의 활기찬 일상을 위해 가족, 지역예술인, 종교인 등 모두가 함께 즐길 수 있는 문화예술 프로그램을 확대하겠습니다. 광진미래기술체험관을 중심으로 AI·로봇 등 4차 산업혁명에 대비한 미래 인재를 양성하고, 어린이와 청소년이 안전하고 쾌적한 환경에서 유익한 교육 프로그램을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

광진구는 강변역, 건대입구역 등 오랜 시간 불법으로 점유한 노점을 정비하여 보행권을 확보하고 도시미관을 개선하고 있습니다. 불법 노점 정비와 함께 어린이, 어르신, 장애인 등 안전취약 구민을 위한 보행환경 개선도 체계적으로 추진하여 더욱 안전하고 쾌적한 걷고 싶은 거리를 구민 여러분께 되돌려드리겠습니다.

구정 운영의 모든 시작은 구민과의 소통에서 시작합니다. 앞으로도 광진구의 발전과 구민 행복을 위해 많이 가르쳐주시고, 광진구와 함께해 주시길 부탁드립니다. 2026년 새해 소망하는 일들을 모두 이루시고, 늘 건강과 행복이 가득하시길 기원합니다. 새해 복 많이 받으십시오!

2026년 1월

광진구청장 김 경 호 올림