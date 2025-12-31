페이스북에 게재 “무서운 일”

[헤럴드경제=한지숙 기자] ‘부정선거론자’ 민경욱 전 미래통합당(현 국민의힘) 의원이 31일 이재명 대통령 내외로부터 신년 연하장을 받은 사실을 공개했다. “무서운 일”이라고 촌평하면서다.

민 전 의원은 이날 자신의 페이스북 계정에 이 대통령 부부가 보낸 연하장 사진가 함께 짤막한 글을 올렸다.

민 전 의원은 “무서운 일이다”면서 “국정홍보를 위한 가용예산이 훨씬 많으니까 가능했을까. 그렇게 얻어걸린 걸까. 아니면 고도의 심리전일까”라며 의문을 달았다.

그러면서 “내가 죽음의 골짜기에 서서까지 당선을 위해 애를 썼던 윤석열 대통령으로부터도 3년 내내 단 한 번도 받아보지 못한 엽서를 나의 부정선거 투쟁의 대척점에 서 있는 이재명이 보내왔다”고 했다.

이에 대해 청와대 관계자는 “청와대는 국회 예우를 위해 대한민국헌정회의 협조를 받아 여야 전직 국회의원에게 신년 연하장을 발송했다”고 설명했다. 이에 20대 국회의원을 지낸 민 전 의원에게까지 자동 발송된 것이다.

앞서 대통령실은 26일 이 대통령이 국가 발전과 국민 생활 안정을 위해 헌신한 각계 주요 인사, 국가유공자, 사회적 배려 계층 및 외국 정상, 재외동포 등 4만5000명에게 신년 연하장을 보냈다고 밝혔다.

이 대통령은 연하장에서 “수많은 도전과 역경 속에서도 우리는 서로를 믿고 의지하며 지금의 대한민국을 만들어 왔다. 앞으로 다가올 어떠한 어려움도 함께라면 반드시 이겨낼 수 있다. 이 뜻깊은 여정에 위대한 ‘대한국민’ 여러분과 동행할 수 있어 큰 자부심을 느낀다”고도 했다.