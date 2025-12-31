[헤럴드경제=배문숙 기자]김정관 산업통상부 장관은 “새해에도 실물경제 여건이 녹록지 않지만, 단순히 외부 위협으로부터 국익을 지키는 수준을 넘어 국익을 확장해 나가겠다”고 밝혔다.

김 장관은 31일 발표한 신년사에서 먼저 올해를 “대내외 현안에 숨 가쁘게 대응한 한 해”로 평가했다.

특히 한미 관세 협상에서 주요국 대비 불리하지 않은 입지를 확보해 경제 불확실성을 크게 줄인 점과 사상 최초 수출 7000억달러 달성, 외국인투자 역대 최고치 경신을 주요 성과로 꼽았다.

또한 1300여개 기관이 뭉친 ‘M.AX 얼라이언스’(제조 인공지능 대전환) 출범과 석유화학·철강 등 공급과잉 업종에 대한 선제적 구조 개편의 틀을 마련한 점을 성과로 언급했다.

김 장관은 새해 경제 여건에 대해 냉철한 전망을 내놨다. 그는 “산업의 기초체력이 약해진 상황에서 글로벌 제조업 경쟁은 격화되고 있다”며 “한미 관세 협상 타결에도 15%의 상호관세는 수출에 큰 부담이며 글로벌 공급망 분절 역시 경제 안보를 위협하고 있다”고 지적했다.

하지만 그는 “우리 경제에 위기가 아닌 적은 없었다”면서 위기 극복에 대한 강한 의지를 내비쳤다.

김 장관은 그러면서 새해를 ‘속도’와 ‘실행’의 해로 선포했다.

이를 위해 ▷지역 중심 경제성장 ▷산업 혁신과 기업 성장 ▷국익 극대화 신(新)통상전략이라는 3대 정책 방향을 바탕으로 ‘강한 산업정책’을 구현하겠다고 밝혔다.

아울러 “지역의 대표 산업을 성장 거점으로 육성하고, M.AX를 제조업 재도약의 결정적인 승부수로 삼겠다”며 “통상전쟁에서 흔들리지 않고 국익 사수를 넘어 국익을 확장해 나가겠다”고 강조했다.

김 장관은 “60년 전 산업의 불씨를 지핀 세대의 정신을 이어받아 그 불씨를 더 크고 밝은 빛으로 키워야 할 책임이 우리에게 있다”며 “산업의 도약이 국민의 자부심이 되는 나라를 위해 끝까지 뛰겠다”고 다짐했다.