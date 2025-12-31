“군 통수권자가 잘못된 선택”…위문금 전달

[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘 의원 모임 ‘대안과 미래’ 소속 의원들은 31일 육군특수전사령부를 찾아 12·3 비상계엄에 대해 사과의 뜻을 전했다.

‘대안과 미래’ 소속 송석준·권영진·박정하·이성권·유용원 의원은 이날 경기도 이천시에 있는 특전사를 방문했다. 대안과 미래는 지난 3일 비상계엄 1년을 맞아 대국민 사과 성명에 참여한 의원 일부가 만든 모임이다.

이들은 특전사 작전처장 등 간부 10여 명과의 간담회 및 장병들과의 오찬을 진행했다.

이들은 간담회에서 “군의 진정한 힘은 사기에서 비롯되고 군의 사기를 북돋고 군의 복지를 증진시키는 것은 군의 발전을 넘어 국가를 지키는 핵심”이라며 “군 사기 진작에 보탬이 되고자 방문했다”고 밝혔다.

이들은 특전사가 12·3 비상계엄으로 상처를 입었다고 지적하며 “군에 대한 존중과 사기 진작을 위해 애써야 할 군 통수권자의 잘못된 선택으로 군이 상처를 입었다는 점에 대해 당시 집권당 소속 국회의원으로서 사과드린다”고 했다.

이들은 부대에 위문금도 전달했다.