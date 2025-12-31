마리야 자하로바, 텔레그램에 영상과 사진 게재 “답례 선물 준비 불가능, 유명 화가에 도움 요청” 사프로노프 초상화 선물, “부드러움과 힘 동시에 지녀”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 북한 김정은 국무위원장의 여동생인 김여정 노동당 부부장이 러시아 정부에 새해 선물로 대형 꽃병을 보내고 답례로 초상화를 받은 것으로 전해졌다.

30일(현지시간) 마리야 자하로바 러시아 외무부 대변인은 텔레그램을 통해 김여정 부장과 이같이 새해 선물을 교환한 사실을 알렸다.

자하로바 대변인은 신홍철 주러시아 북한대사를 통해 김여정의 새해 선물을 전달받았다. 신 대사가 선물을 전달하는 영상, 김여정이 보낸 것으로 보이는 대형 꽃병 사진, 김여정의 초상화 사진이 텔레그램에 함께 올라왔다.

그는 김여정이 선물을 보낸 것을 전날 저녁에야 알았다며 “연말의 바쁜 일정 탓에 답례 선물을 준비하는 것이 거의 불가능했다. 그래서 세계적으로 유명한 화가 니카스 사프로노프에게 도움을 요청했다”고 했다.

이어 사프로노프가 하룻밤 사이에 김여정의 초상화를 그려냈으며, 초상화에 담을 사진도 그와 함께 골랐다고 설명했다.

자하로바 대변인은 “김여정을 개인적으로 알지 못하지만 이 사진이 부드러움과 여성스러움, 그리고 힘과 결단력이라는 언뜻 양립할 수 없어 보이는 두 가지 중요한 특성을 동시에 담고 있다고 생각했다”고 밝혔다.

영상을 보면 자하로바 대변인은 신 대사로부터 김여정이 보낸 신년 카드로 보이는 서한을 받아 열어본 뒤 신 대사로부터 꽃병에 관한 설명을 들었다. 길이 1m가 넘어 보이는 대형 꽃병은 하얀색에 세밀하고 정교한 무늬가 몸 전체에 새겨져 있고 금박 테두리로 장식해 화려한 형태다.

김여정 부부장은 2023년 9월 김정은 위원장이 러시아를 공식 방문해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 양자회담을 할 때 동행했다. 당시 김 부부장이 김정은 위원장과 함께 러시아 현지를 다는 모습이 여러 언론에 포착됐다. 이 때 김 부부장은 자하로바 대변인과 안면을 트고 인사했을 것으로 추정된다.

한편 러시아 화가 니카스 사프로노프는 선종한 프란치스코 교황을 포함해 나렌드라 모디 인도 총리, 김정은 북한 국무위원장 등 유명인들의 초상화를 그린 것으로 유명한 화가다. 푸틴 러시아 대통령이 지난 3월 도널드 트럼프 미국 대통령에게 선물한 초상화 역시 사프로노프의 작품이다. 트럼프 대통령이 받은 초상화는 지난해 대선 유세 중 암살 시도에도 살아남은 트럼프가 귀 뒤에 피를 흘리며 주먹을 치켜 든 모습을 담았다.