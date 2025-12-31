31일 울산대공원 울산대종 타종식 간절곶·장생포·병영성 해맞이 행사

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시는 을사년(乙巳年) 한 해를 마무리하고 병오년(丙午年) 새해를 맞이하는 ‘2025 송년제야 및 2026 신년맞이 행사’를 31일 오후 7시 30분 울산대공원 동문광장 일원에서 갖는다.

행사장에는 ▷벼룩시장 ▷먹거리 구역 ▷인공지능(AI) 신년일출 사진인화 체험 ▷새해 소망 멋 글씨 써주기 등 시민 참여형 프로그램이 진행되고, 추위를 녹일 수 있는 따뜻한 음료도 준비돼 있다. 오후 10시에는 조성모, 노이즈, 소찬휘 등 인기가수가 한 해의 끝자락을 마무리하면서 희망찬 새해의 시작을 알리는 송년음악회를 선사한다.

자정부터는 기관 단체장과 시민대상 수상자, 말띠 청년대표 등 40여 명이 6개 조로 나눠 모두 33번을 치는 울산대종 타종식을 갖는다.

구·군별로 해맞이 행사도 열린다. 울주군은 한반도에서 해가 가장 빨리 뜨는 간절곶 공원 일대에서 ‘간절곶, 한반도의 첫 아침을 열다’를 주제로 해맞이 행사를 갖는다. 간절곶 해 뜨는 시각은 한국천문연구원 기준 오전 7시 31분이다.

31일 오후 9시 30분부터 다음날 0시 15분까지 지역 예술인과 인기가수 공연으로 진행되는 송년 콘서트가 열리고, 오전 5시부터는 ▷드론 1500대의 드론 라이트쇼 ▷불꽃쇼 ▷국악인이자 트로트 가수인 신승태의 해맞이 식전 공연 ▷소망 인터뷰 ▷해맞이 퍼포먼스가 이어진다.

울산 남구는 울산청년회의소와 함께 장생포 고래문화특구 주차장에서 해맞이 행사를 갖는다. 새해 1월 1일 오전 6시 30분부터 8시까지 대고(大鼓) 타악 공연과 남구합창단의 축하공연, 캘리그라피 퍼포먼스를 진행한다.

울산 중구는 1일 오전 6시 30분 경상좌도병영성 북문 일대에서 ‘2026 병영성 해맞이 행사’를 연다. 대고 타악 공연, 국악 실내악 연주, 성악합주단 공연, 행복 기원 광고풍선 띄우기, 민속놀이 체험 등으로 진행한다.

울산 동구는 1일 오전 5시 30분부터 대왕암공원 해맞이광장에서 새해 행사를 갖는다. 오전 6시 30분 바이올린과 플룻 공연, 마술, 울산학춤 공연, 성악 공연으로 진행한다.

울산 북구는 공식 해맞이 행사 없이 강동 해안과 해안을 접한 산에서 해맞이 인파 안전활동을 펼친다. 1월 1일 오전 5시부터 9시까지 동대산·무룡산·염포산 임도의 차량 진입을 막고, 당사 해양낚시공원과 우가 해상관람데크 및 철제조립교 출입을 통제한다.