‘AI 자소서 평가’ 등 콘텐츠 눈길 기획·제작까지 실무자 전권 운영

“대기업 채용 담당자는 챗GPT가 쓴 자소서를 잡아낼 수 있을까.”

인공지능(AI) 기반 도구로 자소서를 쓰는 사례가 늘면서, 인사 담당자가 이를 가려낼 수 있는지가 취업준비생들의 현실적인 고민으로 떠오르고 있다. 이런 궁금증을 실험적으로 다룬 영상이 최근 HD현대가 운영하는 유튜브 채널에 공개돼 화제를 모았다. 공개 직후 100여 개 이상의 댓글이 달리는 등 기업 유튜브 채널로서는 이례적인 반응이 이어졌다. 이 콘텐츠를 만든 조직은 HD현대가 임원과 팀장 없이 실무자 중심으로 꾸린 ‘사없기획팀’이다. 사장급 결재 없이도 자유롭게 콘텐츠나 사업 아이디어를 실행할 수 있도록 설계한 젊은 조직으로, 대기업 내에서는 보기 드문 운영 방식이다.

▶결재라인 최소화한 전원 MZ세대 조직=31일 산업계에 따르면 HD현대의 ‘사없기획팀’은 사내에서 유일하게 담당 임원과 팀장이 없는 조직이다. 팀명은 ‘사장님 결재 없이 기획하는 팀’의 줄임말로, 결재 라인을 최소화해 실무자 주도로 아이디어를 실행할 수 있게 설계된 팀이다. 2년 여 전 사없기획팀 신설을 포함한 새 조직 체계가 발표됐을 때 사내에서는 큰 관심이 쏠렸다고 한다. 실제로 인사 명령을 통해 팀명이 처음 공표됐을 때, 많은 직원들이 ‘사업기획팀’을 잘못 표기한 것으로 오인했을 정도다. 그 이후에도 오타가 있다며 수정이 필요하다는 연락이 종종 있었다고 한다.

사없기획팀은 기존 조직에서 불가능했던 파격적인 새로운 콘텐츠를 젊은 감각으로 풀어내는 게 주된 업무다. 이에 팀원도 전원 MZ세대(밀레니얼+Z세대)로 구성했다. 이들이 직접 기획하고 만든 유튜브 콘텐츠를 통해 기존 기업 홍보 채널과는 색다른 소통을 시도했단 설명이다. 실무자들이 콘텐츠 기획부터 촬영, 출연, 스토리텔링까지 두루 겸하는 자율적 제작 환경을 보장해 창의성과 주도성을 끌어냈다.

사없기획팀 김수빈 매니저는 “처음에는 막막했지만 직접 부딪혀보니 ‘이게 가능하네’ 싶은 순간들이 쌓여갔다”며 “업무에 대한 애정과 재미가 커졌다”고 말했다. 같은 팀 정한빈 매니저는 “자율성이 무한대로 보장된다”며 “국내 기업 중 이런 형태의 조직은 사실상 유일하지 않을까 생각한다”고 했다.

▶‘AI 자소서 평가’ 등 이색 콘텐츠 공개=사없기획팀은 HD현대가 운영하는 유튜브 채널 ‘스튜디오 흗’을 통해 ‘채용 담당자는 챗GPT 자소서를 잡아낼 수 있을까’ 편 외에도 다양한 기획물을 선보이고 있다. 직원들이 직접 경험한 이야기와 직장인의 현실적인 고민 등을 소재로 삼아 공감을 끌어내는 방식이 대표적이다. 이외에도 신촌 대학가 한복판에서 회사 인지도를 실험하는 거리 인터뷰, 미국 해외 출장 브이로그, 직장인을 위한 투자 조언 등 폭넓은 콘텐츠를 선보였다.

HD현대 관계자는 “트렌드에 민감한 MZ세대 직원들을 전면에 배치해 신선한 아이디어를 파격적인 방식으로 풀어냄으로써 많은 공감을 얻어내고 있다”면서 “앞으로도 차별화된 콘텐츠로 대중과 활발한 소통을 이어 나갈 계획”이라고 밝혔다. 고은결 기자