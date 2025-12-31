2025 코스피 75.6% 급등 코스피 대형주 지수 83.23%, 중형주 수익률 2배 앞서 삼성전자·SK하이닉스 코스피 시총 증가분 49% 차지

[헤럴드경제=문이림 기자] #. 서울시 광진구에 사는 직장인 윤모씨(29)는 올해 유가증권시장에서 62.28%의 수익률을 기록했다. 투자 종목은 삼성전자, 네이버, LS ELECTRIC 등 대형주 위주였다. 윤씨는 “시장 흐름과 기업 실적을 분석해 종목을 선별해 투자했음에도 불구하고 올해 수익률이 코스피 수익률에 미치지 못해 씁쓸하다”고 말했다.

#. 서울시 마포구에 거주하는 직장인 박모씨(25)의 수익률은 13.27%에 그쳤다. 투자 종목은 SK하이닉스, 삼성중공업, 현대엘레베이터, LG씨엔에스, SK이노베이션 등이다. 박씨는 “코스피가 사상 최고치를 경신했는데 체감은 크지 않았다”며 “지난달 말에 매수한 SK하이닉스가 수익률을 떠받쳤다”고 전했다.

2025년 코스피는 수급과 실적이 소수 대형주에 집중된 ‘K자형 증시’라는 평가가 나온다. 지수는 사상 최고치를 경신했지만 상승의 온기가 시장 전반으로 확산되지 않아서다.

31일 한국거래소에 따르면 올해 코스피는 75.6% 상승했다. 1987년(92.6%), 1999년(82.8%)에 이어 역대 세 번째로 높은 연간 상승률이다.

코스피의 최고치 경신에도 개별 종목으로의 낙수효과는 미미했다. 유가증권시장 상장 종목 948개 가운데 지수 수익률을 웃돈 종목은 122개로, 전체의 12.9%에 그쳤다. 연초 이후 주가가 상승한 종목은 332개, 하락한 종목은 545개였다. 강진혁 신한투자증권 연구원은 “코스피가 역대급 강세를 보였지만 온기의 확산은 제한적으로 다소 쏠림이 있었다”고 설명했다.

이 같은 쏠림은 2020년 ‘불장’과 비교해도 심화된 모습이다. 2020년 코스피는 30.75% 상승했다. 당시 지수 수익률을 따라간 종목은 901개 가운데 274개로, 전체의 30.4%에 달했다.

시가총액 규모별 상승률 격차도 크다. 연초 이후 코스피 대형주 지수는 83.23% 상승하며 코스피 중형주(40.06%)와 코스피 소형주(20.21%)를 크게 웃돌았다. 대형주와 중형주 간 지수 상승률은 2배 이상 벌어졌다.

2020년에는 코스피 대형주 지수가 31.54% 올라 코스피 중형주(31.98%), 코스피 소형주(22.13%)와 비교해 상승률 차이가 크지 않았다.

대형주 강세 국면에서도 삼성전자·SK하이닉스의 독주 현상이 두드러졌다는 분석도 나온다. 30일 기준 두 종목은 전체 시가총액 증가분 1515조원 가운데 49%를 차지했다.

자본시장연구원에 따르면 11월 초 기준 상위 2개사(삼성전자·SK하이닉스) 비중은 약 33%로 2010년 이후 최고치를 기록했다. 상위 10개사 중 2개사를 제외한 나머지의 비중은 약 15%다.

강소현 자본시장연구원 연구위원은 “최근 랠리는 광범위한 업종 전반이 아니라 극소수 초대형주 중심으로 전개됐음을 시사한다”며 “지수 변동성에 대한 민감도가 커지고 투자자 간 체감 수익 격차를 확대할 수 있는 편중 리스크를 내포하고 있다”고 설명했다.

증권가는 2026년에도 코스피가 반도체를 중심으로 한 소수 종목 장세를 이어갈 가능성이 높다고 전망한다. 한지영 키움증권 연구원은 “올 상반기에는 조선·방산·원전이, 하반기에는 반도체가 코스피를 장악했다”면서 “내년에도 전 업종에 온기가 고르게 퍼지기보다는 실적에 따라 차별화된 흐름이 이어질 것”이라고 내다봤다.

내년 코스피 상장사 실적 전망 역시 반도체를 중심으로 한 성장 기대가 크다. 연합인포맥스에 따르면 최근 3개월 내 3곳 이상 증권사가 전망치를 제시한 코스피 194개사의 2026년 연결 영업이익 컨센서스는 335조7000억원이다. 이 가운데 삼성전자와 SK하이닉스의 2026년 영업이익 전망치는 146조1000억원으로, 전체의 43.5%를 차지한다.