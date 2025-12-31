차별화된 상품 경쟁력, 맞춤형 자산관리 서비스 입증 “로보어드바이저, 적립식 ETF 자동 투자 설루션 주목”

[헤럴드경제=홍태화 기자] NH투자증권은 연금 총자산이 15조원을 돌파했다고 31일 밝혔다.

NH투자증권은 연금 자산이 2025년 12월 30일 기준 퇴직연금 10조1392억원, 연금저축 5조2518억원, 총 15조3910억원을 기록했다며 이날 이같이 밝혔다.

2024년 12월 말(11조5279억원) 대비 34% 증가했다. 최근 3개년 연금 총자산 증가율은 128%에 달했다.

특히 가입자가 직접 운용하는 퇴직연금 확정기여형(DC), 개인형퇴직연금(IRP) 합산 적립금이 2025년 한 해에만 42%라는 높은 성장세를 보이며 전체 연금 자산 증가를 견인했다.

퇴직연금과 개인연금을 아우르는 차별화된 고객관리 서비스와 경쟁력 있는 연금 상품에 대한 고객 신뢰가 뒷받침된 결과로 평가된다.

NH투자증권은 고용노동부가 주관한 ‘2025년 퇴직연금사업자 평가’에서 41개 퇴직연금 취급 금융기관 중 유일하게 전체종합평가 상위 10% 우수 사업자와 업권별(증권업권) 우수 사업자에 동시 선정되며 운용 상품 역량과 조직 서비스 역량을 대외적으로 인정 받았다.

NH투자증권은 차별화된 연금 투자 설루션 제공에도 역량을 집중하고 있다. 먼저 투자 편의성을 크게 높였다.

모바일 앱을 통해 실시간으로 860여개의 상장지수펀드(ETF)와 국채·지방채·회사채 등 다양한 투자상품에 투자할 수 있으며, 생성형 인공지능(AI) 기반 ‘ETF 차트분석 서비스’를 통해 ETF 투자 편의성도 강화했다.

특히, 적립식 ETF 서비스, 로보어드바이저 일임 서비스 등 자동 투자 설루션을 제공하고 있다. 올해 12월에는 업계에서 유일하게 퇴직연금 전용 주가연계증권(ELS) 상품인 ‘N2 퇴직연금 ELS’를 출시했다.

NH투자증권은 이번 15조원 돌파를 계기로 2026년 연금 자산 20조원 달성을 목표로 연금 사업을 한 단계 더 확장할 계획이다.

퇴직연금과 개인연금의 동반 성장을 지속하고, 디지털 기술과 투자 설루션을 결합한 차별화 전략을 통해 연금시장에서 선도적 지위를 확보해 나간다는 방침이다.

이재경 NH투자증권 채널솔루션부문 부사장은 “앞으로도 고객의 노후 자산을 안정적으로 키울 수 있도록 차별화된 연금 투자 설루션과 자산관리 서비스를 확대해 나가겠다”라고 밝혔다.