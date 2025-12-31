[헤럴드경제=김진 기자] KT&G가 한국인터넷전문가협회(KIPFA) 주관 ‘웹어워드 코리아 2025’ 대기업 종합 분야에서 최우수상을 수상했다고 31일 밝혔다.

‘웹어워드 코리아’는 국내 최고 권위의 웹사이트 평가 시상식이다. 약 4000명의 웹 전문가로 구성된 평가위원단이 기술, 서비스, 콘텐츠, 사용자 인터페이스(UI), 사용자 경험(UX) 등 6개 영역 18개 평가지표를 기준으로 우수 웹사이트를 선정한다.

KT&G는 지난 10월 홈페이지를 전면 개편했다. 135개국에 제품을 수출하는 글로벌 기업의 철학과 사업 영역을 직관적으로 소개하고 있다. 또 정보를 보다 쉽게 탐색할 수 있도록 안정적인 레이아웃을 구축했다.

KT&G 관계자는 “다양한 이해관계자들이 회사가 추구하는 가치를 쉽게 이해하고, 필요한 정보를 편하게 찾아볼 수 있도록 홈페이지를 전면 개편했다”며 “앞으로도 다양한 디지털 채널을 통해 기업의 경영철학과 주요 정보를 효과적으로 전달하도록 노력하겠다”고 전했다.