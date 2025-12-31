[헤럴드경제=양대근 기자] 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 국민의힘 조경태 의원(부산 사하을, 6선)이 연안해운 산업의 현장 목소리를 청취하고 실효성 있는 정책 수립을 지원하기 위해 지난 30일 한국해운조합(이채익 이사장) 본부를 방문했다고 31일 밝혔다.

이번 방문은 조 의원과 이채익 이사장이 지속적으로 논의해 온 연안해운 발전 방안의 일환으로 마련됐다.

간담회에는 조 의원과 이 이사장, 조합 임직원들이 참석하여 내항해운 전반에 걸친 다양한 현안에 대해 심도 있는 논의를 진행했다.

이날 한국해운조합은 연안해운의 경쟁력 강화를 위한 핵심 과제로 ▷내항상선 선원 비과세 소득 확대를 위한 소득세법 개정 ▷선내 근로환경 개선 지원을 위한 선원법 개정 ▷외국인 해기사 도입을 위한 제도 개선 ▷우수선화주 세제혜택 확대를 위한 조세특례제한법 개정 ▷내항해운지원 특별법 제정및 우수선화주 인증제도 예산 확보 등을 전달했다.

조 의원은 간담회 자리에서 “조합이 연안해운을 위해 많은 역할을 해주고 있어 감사하다”며 “현장의 목소리를 직접 듣고 선사들이 안정적으로 경영할 수 있는 환경을 조성하는 역할이 매우 필요할 것으로 보인다”고 밝히며 정책적 공감을 표했다.

한편 조 의원은 해양수산부 장관 깜짝 발탁설이 돌기도 했다.