사용자 의도 읽는 ‘스피드 싱크’ 로 세계최초 실내 마라톤 대회 개최… 플로팅데크와 듀얼인클라인의 특허기술로 비교불가한 달리기 품질

국내 1위 피트니스 브랜드 디랙스(DRAX)의 트레드밀 ‘뉴레돈(NEW REDON)’이 ‘2025 우수 스포츠용품’에 선정됐다.

국민체육진흥공단이 주관하는 이 상은 국내 중소기업이 개발한 스포츠용품을 대상으로 하는 국가 단위 시상 제도다. 기술성, 실용성, 시장성 등을 종합 평가하는 다단계 심사를 거쳐 매년 단 10개 제품만 엄선된다.

이번 선정은 디랙스의 압도적인 기술 경쟁력을 보여주는 결정적인 지표다. 2023년 기준 국내 스포츠산업체는 약 12만 6천 개, 그중 스포츠용품 제조업체만 3만 4천여 개에 달한다. 특히 매출 100억 원 이상의 쟁쟁한 혁신기업만 800여 곳에 이르는 치열한 경쟁 속에서, 단 10개 제품만이 누릴 수 있는 영예를 안은 것은 디랙스의 기술력과 혁신성이 지속적으로 검증되고 있음을 보여준다.

올해 선정된 ‘뉴레돈’은 사용자의 속도와 심박수를 실시간으로 읽고 자동으로 속도를 조절하는 스마트 트레드밀이다. 핵심 동력은 ‘스피드 싱크(Speed Sync)’로 디랙스가 2006년 세계 최초로 상용화에 성공하며 시장을 개척했던 독자 기술이다. 센서가 사용자의 의도를 실시간으로 감지해 속도를 맞춰주므로, 별도의 조작 없이 오직 운동에만 집중할 수 있는 ‘데이터 기반의 몰입형 트레이닝 환경’을 구현했다는 평가를 받는다.

하드웨어와 소프트웨어의 시너지는 사용자 편의성을 극대화했다. 안드로이드 운영체제 기반의 고해상도 터치스크린을 탑재해 넷플릭스, 유튜브 등 글로벌 OTT 플랫폼을 별도의 기기 연결 없이 즉시 스트리밍할 수 있다. 이는 운동 중 끊김 없는 멀티미디어 환경을 제공함으로써, 사용자가 운동에 더욱 몰입하고 목표한 운동량을 달성할 수 있도록 돕는다. 또한 ▲고속 주행 시 흔들림을 잡는 듀얼 인클라인 ▲충격을 흡수해 관절을 보호하는 플로팅 데크 등 다수의 특허 기술이 적용돼 전문적인 고강도 훈련부터 재활 운동까지 폭넓게 대응한다.

제품의 신뢰성과 시장성 또한 이미 검증을 마쳤다. 해당 제품은 한국스포츠용품 품질인증(KISS)과 K마크 성능인증을 획득하며 품질 안전성을 공인받았으며, 이러한 기술력을 바탕으로 국내외 시장에서 ‘글로벌 베스트셀러’로 자리 잡은지 오래다. 특히 디랙스 모든 트레드밀에 적용되고 있는 플로팅데크 시스템은 달리기시의 탁월한 충격흡수 기술력을 인정받아 국내 피트니스 업계 최초로 조달청으로부터 우수조달인증제품으로 선정된 바 있다.

디랙스 관계자는 “헬스케어 4.0 시대에는 단순한 운동기구를 넘어, 사용자 상태를 실시간으로 읽고 반응하는 상호작용 기술이 필수적”이라며 “이번 수상을 통해 디랙스가 20년간 축적해 온 자동속도조절 기술과 데이터 기반 트레이닝 환경이 국가적 차원에서 다시 한번 인정받게 되어 기쁘다”라고 밝혔다.

한편, 디랙스는 이번 선정을 통해 해당 제품에 국민체육진흥공단 우수제품 인증마크를 부착할 수 있게 됐으며, 향후 공단이 추진하는 해외 판로 개척 지원 사업 등에서 가점을 받아 글로벌 시장 공략에 더욱 속도를 낼 계획이다.