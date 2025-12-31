올해 소비자물가 2.1% 상승…5년 만에 최저

[헤럴드경제=김용훈 기자] 소비자물가 상승률이 넉 달 연속 2%대를 기록했다. 고환율 영향이 석유류 가격에 반영되면서 물가 상승 압력이 이어지고 있다는 분석이다.

31일 국가데이터처가 발표한 ‘2025년 12월 및 연간 소비자물가동향’에 따르면 12월 소비자물가지수는 117.57(2020년=100)로 전년 동월 대비 2.3% 상승했다. 지난 11월(2.4%)보다 상승 폭은 0.1%포인트 낮아졌지만, 9월 이후 넉 달 연속 2%대 흐름을 유지했다.

소비자물가 상승률은 지난 6~7월 2%대를 기록한 뒤 8월 1.7%로 낮아졌으나, 9월 2.1%로 다시 반등했다. 이후 10월 2.4%, 11월 2.4%, 12월 2.3%로 연말까지 2%대 상승세가 이어졌다.

물가 상승을 주도한 것은 석유류다. 석유류 가격은 전년 동월 대비 6.1% 오르며 올해 2월(6.3%) 이후 가장 큰 상승 폭을 기록했다. 특히 경유 가격이 10.8%, 휘발유는 5.7% 상승했다. 고환율에 따른 수입 원가 부담이 에너지 가격에 반영된 영향으로 풀이된다.

농축수산물 물가도 4.1% 오르며 전체 소비자물가를 0.32%포인트 끌어올렸다. 자주 구매하는 품목 위주로 구성돼 체감 물가를 보여주는 생활물가지수는 2.8% 상승해 소비자 부담이 여전한 것으로 나타났다. 기상 여건에 따라 가격 변동이 큰 신선식품지수 역시 1.8% 올랐다.

근원물가 지표는 상대적으로 안정적인 흐름을 보였다. 농산물 및 석유류를 제외한 근원물가는 전년 동월 대비 2.3% 상승했고, 경제협력개발기구(OECD) 방식의 식료품·에너지 제외 지수는 2.0% 올랐다.

한편 올해 연간 소비자물가는 전년 대비 2.1% 상승했다. 이는 2020년(0.5%) 이후 5년 만에 가장 낮은 수준으로, 정부의 물가안정 목표치인 2.0%를 소폭 웃돌았다.

연간 소비자물가 상승률은 2019~2020년 0%대에서 2021년 2.5%, 2022년 5.1%, 2023년 3.6%로 급등한 뒤 지난해 2.3%로 둔화됐으며, 올해도 하락 흐름을 이어갔다.