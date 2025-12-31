연말 매도 우위 속 산타 랠리 실종 FOMC 금리 시그널에 관망세 확산

[헤럴드경제=김유진 기자] 뉴욕증시의 3대 주가지수가 사흘 연속 하락 마감하며 연말 투자 심리가 다소 위축된 모습을 보였다. 시장을 좌우할 만한 뚜렷한 재료가 부재한 가운데, 투자자들은 연말 마지막 거래일을 앞두고 매도 우위를 이어갔다.

30일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소에서 장 마감 기준 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 94.87포인트(0.20%) 하락한 4만8367.06에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 9.50포인트(0.14%) 내린 6896.24를 기록했고, 나스닥종합지수 역시 55.27포인트(0.24%) 떨어진 2만3419.08에 장을 마감했다.

통상 연말연초에 기대를 모았던 ‘산타 랠리’는 올해 들어 사실상 자취를 감춘 분위기다. 산타 랠리는 연말 마지막 5거래일과 새해 첫 2거래일 동안 미국 증시가 강세를 보이는 현상을 일컫는다. 과거 해당 기간 동안 S&P500 지수의 평균 상승률은 1.3%였다.

그러나 올해는 마지막 거래일을 하루 남긴 시점까지 사흘 연속 약세 흐름이 이어지고 있다. 앞서 주요 지수가 5거래일 연속 상승한 이후, 숨 고르기에 들어간 모습이다. 연말 랠리에 대한 기대보다는 차익 실현과 포지션 정리에 무게가 실리며 시장 분위기는 다소 기울고 있다. 주요 주가지수가 올해까지 3년 연속 상승한 점 역시 새해를 앞둔 기대치를 낮추는 요인으로 작용하고 있다.

스티펠의 배리 배니스터 수석 주식 전략가는 “내년을 앞두고 투자자들의 기대가 과도하게 낙관적일 수 있다”며 “우리가 예상하는 내년 증시는 횡보 국면에 가까우며, 주식시장이 4년 연속 상승세를 이어가기에는 부담이 있을 수 있다”고 진단했다.

이날 공개된 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서는 향후 금리 인하 속도를 두고 위원들 간 이견이 존재함이 드러났다. 의사록에는 “연방기금금리 목표 범위에 대한 추가 조정의 정도와 시기와 관련해 일부 참가자는 이번 회의에서 인하한 이후 당분간 목표 범위를 유지하는 것이 적절하다고 제안했다”는 문구가 담겼다. 또 다수의 위원이 금리 인하를 지지했지만, 일부는 동결을 선호했다는 대목도 포함됐다.

업종별로는 1% 이상 등락한 섹터는 없었다. 에너지와 통신서비스, 유틸리티, 부동산, 소재 업종은 소폭 상승세를 나타냈다.

시가총액 1조달러 이상 대형 기술주 가운데서는 테슬라만 1.13% 하락했고, 나머지 종목들은 대체로 보합권에 머물렀다.

어플라이드머터리얼즈가 클라우드 사업부를 분사해 엑소바이오닉스와 합병한다는 소식이 전해지면서 엑소바이오닉스 주가는 94% 급등했다. 은(銀) 중심의 광산업체 퍼스트마제스틱실버는 1.38% 상승했다. 이날 은 가격이 7% 급반등하면서 전날 약세를 보였던 은 광산주들도 반등에 나섰다.

시카고상품거래소의 페드워치툴에 따르면, 연방기금금리 선물시장은 FOMC 의사록 공개 이후 1월 금리 동결 확률을 85.1%로 반영했다. 이는 전날 마감 무렵의 83.4%에서 소폭 상승한 수치다.

시카고옵션거래소 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 0.13포인트(0.92%) 오른 14.33을 가리켰다.