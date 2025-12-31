유출 용의자 조사 배경에 ‘국정원’ 주장 “국정원장이 위증죄로 고발 요청”

[헤럴드경제=김진 기자] 국회가 31일 ‘쿠팡 사태’ 연석 청문회를 이틀째 이어간다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표에 대한 위증 혐의 고발 의결도 이뤄질 전망이다.

국회 과학기술방송정보통신위·정무위·기후에너지환경노동위·기획재정위·국토교통위·외교통일위 소속 위원들은 이날 오전 10시부터 ‘쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발방지 대책 마련을 위한 청문회’를 연다.

여당인 더불어민주당 주도로 실시된 청문회에서 위원들은 전날 쿠팡에서 발생한 대규모 개인정보 유출과 불공정 거래, 배달 노동자 과로사 등 노동환경 문제를 놓고 현장에 출석한 쿠팡의 전현직 임원들을 강하게 질타했다.

특히 로저스 대표는 개인정보 유출 용의자를 만난 배경에 국가정보원 등 한국 정부의 지시가 있었다는 취지로 주장하며 청문회 위원들과 각을 세웠다.

이와 관련해 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 “국정원은 노트북·데스크톱 등 증거물을 국내로 반입하는 과정에서 이송을 도왔을 뿐”이라며 쿠팡에 단독 조사를 지시하지 않았다고 반박했다.

최민희 국회 과방위원장은 “청문회를 지켜보시던 국정원장께서 로저스 대표를 위증죄로 고발해 줄 것을 요청할 계획이라며 구체적 위증 내용을 전달했다”며 “청문회가 끝날 때 처리하도록 하겠다”고 말했다.

아울러 주병기 공정거래위원장은 쿠팡에 대해 “사회적 책임에 있어서는 정말 빵점인 것 같다”며 “쿠팡의 시장 지배적 사업자 여부를 적극적으로 검토하겠다”고 했다. 공정거래위는 김 의장의 동생인 김유석 부사장이 고액 연봉을 받으며 경영에 참여했다는 의혹과 관련해 김범석 의장의 ‘동일인(총수)’ 지정을 재검토할 가능성도 시사했다.