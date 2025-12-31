정부 셧다운 여파 ‘판단 데이터 부실’ 가능성도

[헤럴드경제=서지연 기자] 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준) 내부에서 지난해 12월 기준금리 인하를 두고 적지 않은 이견이 있었던 것으로 확인됐다. 금리 인하를 지지한 일부 위원조차도 당시 판단이 “아슬아슬한 결정”이었다는 인식을 공유한 것으로 나타났다.

30일(현지시간) 연준이 공개한 연방공개시장위원회(FOMC) 12월 9~10일 회의 의사록(표지 포함 19쪽)에 따르면, 일부 위원은 미국 경제 여건을 종합적으로 고려할 경우 기준금리 동결을 지지할 수도 있었다는 입장을 밝혔다. 의사록은 당시 금리 인하 결정이 미묘한 균형 위에서 이뤄졌음을 여러 차례 언급하고 있다.

회의에 참석한 위원들은 고용 둔화 위험과 인플레이션 재확산 가능성 중 무엇이 미국 경제에 더 큰 위협인지에 대해 의견이 갈렸다고 외신은 전했다. 일부는 최근 일자리 증가세 둔화를 근거로 금리 인하가 노동시장 안정에 도움이 되는 선제적 조치라고 평가했지만, 다른 한편에서는 물가 상승률이 연준의 2% 목표를 향해 가는 과정에서 정체 조짐을 보이고 있다는 점을 우려했다.

로이터통신은 표결권이 없는 참석자를 포함해 6명의 위원이 금리 인하에 명확히 반대했으며, 이 가운데 2명은 실제 표결에서도 반대 의견을 냈다고 보도했다. FOMC는 연준 이사 7명과 지역 연방준비은행 총재 12명 등 총 19명으로 구성되며, 이 중 12명이 투표권을 가진다. 이번 결정은 9대 3 표결로 통과돼, 합의제 성격이 강한 FOMC에서 이례적으로 많은 반대가 나온 사례로 평가된다.

연준은 당시 회의에서 기준금리를 기존 3.75~4.00%에서 3.50~3.75%로 0.25%포인트 인하했다. 이는 지난해 세 번째이자 3회 연속 금리 인하였다.

의사록에는 “추가 조치에 앞서 더 많은 데이터를 기다릴 필요가 있다”는 신중론도 다수 담겼다. 실제로 10월 1일부터 11월 12일까지 43일간 이어진 미 연방정부 셧다운으로 고용과 물가 등 주요 경제 지표 발표가 지연되거나 일부 생략되면서, 연준 위원들이 12월 회의에서 활용할 수 있었던 정보가 제한적이었다는 점도 함께 지적됐다.