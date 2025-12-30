[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]㈜태왕은 태왕 컨소시엄이 조달청과 LH(한국토지주택공사)로부터 화성병점 복합타운 주상복합건설공사 최종 낙찰자로 선정돼 도급계약을 체결했다고 30일 밝혔다.

낙찰금액은 1797억7000여만원이다.

이번 입찰에는 두산건설 등 60여개사가 참가한 가운데 지역 건설사인 태왕 컨소시엄이 낙찰을 받았다.

특히 태왕은 지역 건설경기가 침체되기 전부터 LH현장의 관급공사 수주에 집중, 현재 진행 중인 현장만 5개 현장에 수주잔고 6545억원에 이른다.

현장별로는 ▲제주 아라, 제주 화북, 서귀포 대정(453억원) ▲ 충북혁신 클러스터 및 제천서부아파트 1공구(557억원) ▲과천 주암 C-1BL 1공구(2393억원) ▲평택고덕 AB-37BL 16공구(1344억원) ▲화성병점 주상복합공사(1798억원) 이다.

이번에 수주한 화성병점 복합타운 현장은 경기도 화성시 병점동 890 및 891로 1호선 병점역까지 직선거리 300m 정도의 초역세권이다.

건축규모는 지하 3층, 지상 21층 공동주택 6개동으로 공공분양 726세대와 오피스텔 54실 및 부대복리시설이다.

공사기간은 착공일로부터 1163일로, 3년 2개월 정도 소요된다.

노기원 ㈜태왕 회장은 “지금까지 건설업을 해 오면서 산전수전 다 겪었지만 최근 몇 년간의 경기침체는 유독 힘들게 느껴지는게 사실” 이라며 “안정적인 경영환경 확보를 위해 관급공사 수주는 물론 전세계적인 미래먹거리를 선점하기 위해 AI데이타센터 시장 선점에도 회사차원의 투자를 아끼지 않을 방침” 이라고 밝혔다.

한편 ㈜태왕 노기원 회장은 주택산업 발전에 기여한 공로를 인정받고 최근 정부로부터 산업포장을 수여한 바 있다.

여기에다 ㈜태왕은 성평등가족부로부터 가족친화 인증기업에 선정되는 등 2026년 새해를 앞두고 겹경사를 맞이하고 있다.