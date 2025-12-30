국립정신건강센터 방문…국무총리 소속 자살대책추진본부 상설기구화 검토

[헤럴드경제=김태열 선임기자 = 김민석 국무총리는 30일 오후 서울 광진구 국립정신건강센터를 찾아 자살 위기 대응 체계를 점검하고 현장 의견을 들었다.

김 총리는 이날 방문에서 “자살은 개인의 문제가 아니라 사회가 함께 대응해야 할 국가적 과제”라며 “(자살률이) OECD(경제협력개발기구) 최고 수준이라는 현재 상황은 반드시 개선돼야 한다”고 말했다.

이어 최근 출범한 국무총리 소속 자살대책추진본부를 “정부의 상설 기구로 만드는 조치를 포함해 (대응에) 변화를 줘야겠다고 생각하고 있다”며 “정신적 위기 상황에서 국민 누구도 혼자가 되지 않도록 정부가 최선을 다하겠다”고 강조했다.

김 총리는 “국립정신건강센터는 국민 정신 건강과 트라우마 대응의 핵심 거점”이라며 “자살 대책 강화를 위해 센터의 그간 연구 성과와 현장 경험을 향후 정책 추진에 참고하겠다”고 덧붙였다.

이번 방문은 자살 위기 상황에 대한 현장 대응이 어떻게 이뤄지고 있는지 확인하고 운영상 개선 필요 사항을 점검하고자 마련됐다. 김 총리는 최근 국책연구기관 전문가 간담회와 관계부처 회의 등 자살 예방 대책 관련 일정을 잇달아 소화하고 있다.

김 총리는 지난 24일 제1차 자살 예방 관계장관 회의 모두발언에서 “정부는 자살 예방을 국정 최우선 과제로 삼았다”며 “위기에 처한 국민을 지키는 최후의 보루라는 사명감으로 모든 역량을 결집하겠다”고 밝힌 바 있다.