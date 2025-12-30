[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인특례시(시장 이상일)는 한국공공자치연구원이 실시한 ’2025년도 제30회 한국지방자치경쟁력지수(KLCI) 평가‘에서 종합경쟁력 부문 전국 2위를 달성했다고 30일 밝혔다.

’한국지방자치경쟁력지수(KLCI)‘는 (사)한국공공자치연구원이 매년 전국 226개 시·군·구를 대상으로 지자체 통계연보와 정부부처·공공기관의 공식 통계 데이터를 종합 분석해 지역의 경쟁력을 지수화한 평가다.

이번 평가에서 용인시는 경영자원, 경영활동, 경영성과 등 3개 부문을 합산한 종합 경쟁력 평가에서 1000점 만점에 663.1점을 기록해 전국 75개 시 평균인 529.1점을 크게 넘어서며 종합 경쟁력 2위에 올랐다. 지난해 종합경쟁력 4위에서 2단계 상승한 성과다.

부문별로는 인적자원, 광역교통, 문화공간, 산업기반 등 도시의 기초 역량을 평가하는 ‘경영자원’ 부문에서 239.3점으로 전국 75개 시 가운데 4위를 기록했다.

공공행정, 지방재정, 생활환경 등을 평가하는 ‘경영활동’ 부문은 175.1점으로 7위, 경제 활력, 인구 성장성, 공공안전 등을 평가하는 ‘경영성과’ 부문은 248.7점으로 8위를 차지했다.

시는 이번 평가에서 세계 최대 규모의 반도체 생태계 조성에 따른 글로벌 소·부·장 기업과 전문 인재 유입으로 도시 경쟁력이 크게 높아진 점에서 좋은 평가를 받았다.

특히 반도체 산업 성장에 힘입어 2025년 9월 인구 규모가 울산광역시를 추월한 점은 용인의 비약적인 도시 성장을 상징하는 성과로 꼽혔다.

또한, 북용인IC 개통, ‘제2차 경기도 도시철도망 구축계획’에 동백–신봉선과 용인선 연장 반영 등 광역교통망 확충이 가시화되며 시민 이동 편의성과 도시 접근성이 크게 개선되고 있는 점도 높은 평가를 받았다.

이상일 시장은 “1000조 원 규모의 반도체 산업 투자가 이뤄질 용인시는 명실상부한 반도체 중심 도시로 자리매김하고 있다”며 “삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 대형 반도체 앵커 기업은 물론, 반도체 관련 기업들의 입주가 이어지면서 용인의 도시 경쟁력은 한층 더 강화될 것”이라고 말했다.

이 시장은 “대한민국 경제를 이끌어 갈 반도체 도시로서의 역할을 충실히 수행하는 동시에 교육·문화·체육·여가 등 시민들의 삶의 질을 높이는 품격 있는 도시 용인으로 만들어 가겠다”고 했다.