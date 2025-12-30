[헤럴드경제=홍승희 기자] 주택도시보증공사(HUG)는 지난 30일 부산 지역 9개 기관과 함께 부산 지역경제 활성화를 위해 조성한 ‘부산경제활성화지원기금(이하 BEF)’의 최종 성과보고회를 개최했다고 밝혔다.

이번 보고회는 2025년도 BEF 사업을 통해 추진된 사회적 경제기업 및 중소·벤처기업 지원 성과를 공유하기 위하여 9개 기관과 더불어, 사업의 수탁기관인 (사)사회혁신연구원과 (재)부산경제진흥원과 함께 마련됐다.

BEF는 부산지역 9개 공공기관이 부산경제 활성화와 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 확산에 뜻을 모아 함께 조성한 기금이다. 2018년에 사회적 경제기업 지원을 위한 목적으로 출범하여 현재는 중소·벤처기업까지 지원 범위를 확대했다.

올해에는 총 11억7000만원을 출연했으며, 현재까지 조성하여 쓰여진 기금은 총 86억8000만원에 이른다.

금년에는 조성된 기금으로 34개 사의 사회적 경제기업을 선발해 ▷사회성과 보상사업, ▷소셜스타트업 육성사업, ▷해외진출 지원사업, ▷취약계층 자립 지원사업 등을 다양하게 지원했다. 이를 통해 해당 기업의 매출 규모가 전년 대비 약 18.6% 증가하고 총 175명의 신규 고용이 창출하는 데 기여하게 됐다.

특히 고용인원 중에는 청년, 고령자, 장애인, 자립준비청년 등이 포함되어 취약계층 고용 확대를 통한 경제적 자립을 지원했다.

중소·벤처기업 분야에서는 140개 사를 대상으로 ▷중소기업 ESG 지원, ▷창업․벤처 R&D 지원, ▷해외판로 지원사업 등을 추진하여 해당 기업의 신규 투자 유치, 해외수출 성과와 더불어 총 344명의 신규 고용으로 이어지는 데 기여했다.

특히 올해는 ESG 경영 컨설팅 지원을 통해 친환경 설비 교체와 해외수출의 판로 개척을 지원하는데 중점을 두어 중소․벤처기업의 실질적인 경쟁력을 강화하는 데 힘을 썼다.

HUG 관계자는 “앞으로도 BEF를 통해 사회적 경제기업의 성장을 뒷받침하고 중소․벤처기업의 ESG 경영 확산을 지원함으로써 다른 지역에 모범이 되는 부산형 경제 활성화 모델을 꾸준히 추진해 나가겠다”고 밝혔다.