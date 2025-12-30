“문제 계정들, 한동훈 가족 5인 명의와 동일”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘 당무감사위원회(위원장 이호선)는 30일 이른바 ‘당원게시판 사건’과 관련해 “문제 계정들은 한동훈 전 대표 가족 5인의 명의와 동일하다”며 “당헌·당규에 따라 본 조사 결과를 중앙윤리위원회에 송부하기로 했다”고 밝혔다.

감사위는 이날 보도자료를 통해 “본 당무감사위원회는 2024년 11월 제기된 이른바 당원게시판 사건에 대한 진상을 규명하고, 무너진 당의 기강 확립과 유사 사례 재발 방지 대책을 마련하기 위해 조사를 실시했다”며 이같이 밝혔다.

감사위는 “조사 결과, 문제 계정들은 한 전 대표 가족 5인의 명의와 동일하며, 전체 87.6%가 단 2개의 IP에서 작성된 여론 조작 정황이 확인됐다”고 했다.

또 “이들은 당원게시판 운영 정책을 심각하게 위반하였으며, 언론 보도 후 관련자들의 탈당과 게시글의 대규모 삭제가 확인됐다”고도 했다.

그러면서 “당무감사위원회는 디지털 패턴 분석을 통해 한 전 대표에게 적어도 관리 책임이 있음을 확인했다”고 강조했다.