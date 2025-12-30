“중국 J-15 함재기, ADIZ에도 진입” 방위성 간부 “중국이 ADIZ에서 연습하는 것 자체가 처음”

[헤럴드경제=김영철 기자] 지난 6∼7일 중국 항공모함 함재기가 일본 자위대 전투기에 레이더를 조사(照射·겨냥해서 비춤)한 문제를 놓고 양국이 공방을 벌여온 가운데 당시 중국 함재기가 일본의 방공식별구역(ADIZ)에도 진입했다고 아사히신문이 30일 보도했다.

복수의 방위성 관계자에 따르면 지난 6일 오키나와섬 동쪽과 다이토(大東) 제도 해역 사이 공해상을 항행하던 중국 항공모함 랴오닝함에서 이륙한 중국 J-15 함재기는 ADIZ에도 진입했다. 이에 따라 자위대는 긴급 발진해 대응했으며 이런 긴박한 상황에서 중국 함재기가 일본 항공자위대 F-15 전투기를 향해 레이더를 간헐적으로 조준하는 일이 발생했다는 것이다.

방공식별구역은 자국 영공으로 접근하는 군용 항공기를 조기에 식별해 대응하기 위해 설정하는 임의의 선이다. 영공과는 다른 개념이지만 사전 신고 없이 진입하는 군용기가 있으면 긴급 발진해 대응하는 게 원칙이다.

방위성 간부는 “중국이 이 해역에서 연습하는 것 자체가 처음”이라고 말했다.

신문은 태평양 쪽에서 전개 중이던 중국 항공모함에서 이륙한 함재기가 항공식별구역에 들어온 것은 처음이었다며 “이번 일로 동중국해나 동해 쪽을 우선시해 경계관제 레이더망을 정비해온 자위대에는 태평양 쪽 취약성이 과제로 부각됐다”고 전했다.

방위성은 다이토제도 등 태평양 쪽 섬에서도 경계관제 레이더망 거점을 정비하는 계획을 추진 중이지만 실제 운용될 때까지는 최소한 수년이 걸릴 전망이라고 한다.