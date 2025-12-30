[헤럴드경제=김보영 기자] 설거지가 귀찮다는 이유로 사용한 그릇을 장시간 물에 담가두는 습관이 건강에 치명적일 수 있다는 경고가 나왔다. 식중독을 유발하는 각종 세균이 급속도로 증식할 수 있다는 지적이다.

최근 영국 데일리메일에 따르면 전문가들은 설거지를 미루고 싱크대에 그릇을 담가두는 행동이 심각한 감염질환으로 이어질 수 있다고 경고했다.

미생물학자 제이슨 테트로는 “연구 결과 싱크대는 대장균, 식중독균, 심지어 피부 세균까지 포함한 유해 세균의 집결지”라며 “따뜻하고 습한 싱크대 환경은 세균 증식에 최적의 조건을 제공한다”고 강조했

실제로 영국 카디프 메트로폴리탄대 연구팀이 46개 가정을 조사한 결과, 싱크대에서는 부엌 내 어떤 공간보다 많은 세균이 검출됐다.

발견된 세균은 대장균, 엔테로박터 클로아카, 폐렴간균 등으로, 이들 세균은 발열, 구토, 설사를 유발할 수 있다. 특히 대장균은 올해 초 발표된 연구에서 50세 미만 대장암 환자 급증의 주요 원인 중 하나로 지목되기도 했다.

네바다대 공중보건 전문가 브라이언 라부스 박사는 더러운 접시를 싱크대 옆에 쌓아두는 것 역시 안전하지 않다고 지적했다. 그는 “세균은 따뜻하고 습한 환경에서 잘 자라는데, 설거지를 담가둔 싱크대가 딱 그런 곳”이라고 말했다.

라부스 박사는 “음식 찌꺼기가 상온에 놓여있으면 벌레가 꼬이면서 결국 주방 전체로 박테리아를 퍼뜨릴 수 있다”며 “건조한 환경에서는 세균이 자라지 못할 수 있지만, 살아남았다가 나중에 증식할 수도 있다”고 덧붙였다.

식중독이나 기타 유해 박테리아 감염 위험을 낮추려면 사용한 식기류는 가급적 당일 바로 세척하는 게 좋다. 또한 설거지에 사용하는 스펀지나 수세미도 충분히 건조하고, 교체 주기를 지키는 것이 중요하다. 물과 음식물 잔여물에 반복적으로 노출될 경우 소량의 세균도 빠르게 증식할 수 있기 때문이다.

고온 살균 기능이 있는 식기세척기를 활용하거나, 설거지용 스펀지를 전자레인지에 돌려 열 소독을 하면 식중독 위험을 더욱 낮출 수 있다. 라부스 박사는 “식사 직후 설거지를 하는 것이 질병과 식중독을 예방하는 가장 확실한 방법”이라고 강조했다.