[헤럴드경제=도현정 기자]신경계 질환과 뇌과학 분야 연구에 주력해온 조광욱(케이 조) 영국 킹스 칼리지 런던 교수가 대영제국훈장(MBE)을 받게 됐다.

영국 정부는 29일(현지시간) 1157명의 MBE 수훈자 명단을 발표하면서, 조 교수가 과학과 보건 분야에서 영국과 한국의 관계 발전에 공헌했다고 수상 이유를 설명했다.

조 교수는 영국과 한국 연구진의 공동 연구와 학술 교류를 꾸준히 추진, 양국 간 협력 네트워크를 확장했다는 평가를 받는다. 조 교수는 치매 연구 등 뇌과학 분야의 권위자로 알려져있다. 2023년에는 치매 연구로 영국왕립학회 울프슨 연구업적상을 받기도 했다.

조 교수는 과학계의 국제협력을 특히 강조해왔는데, 코로나19 같은 감염병 대유행은 한 번으로 끝나는게 아니기 때문에 국제적인 네트워크를 구축해 공동으로 대응해나가야 한다 주장하기도 했다.

MBE는 영국 국왕이 수여하는 훈장 중 하나로 과학과 교육, 문화, 공공서비스 등 다양한 분야에서 영국과 국제사회에 기여한 인물에게 주어진다. 기사 작위는 아니지만, 국제적으로 인정받는 권위 있는 훈장이다.

지난 2023년에는 K-팝 그룹 블랙핑크의 멤버인 로제와 지수, 제니, 리사도 MBE를 받았다.