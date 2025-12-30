-자생식물의 정원소재 활용을 위한 기초정보, 도심 내 식재 가이드라인 상세히 수록

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 산하 한국수목원정원관리원(이사장 심상택)은‘2025 자생식물 정원소재 활용 가이드 (vol.3)’를 발간·배포한다고 30일 밝혔다.

국립세종수목원에서는 지난 2021년부터 산림청으로부터 정원사업 지원을 받아 관상 가치가 높은 자생식물을 대상으로 도시환경에 적합한 새로운 정원소재를 발굴하는 사업을 진행해왔다.

지난해에 이어 올해 3번째로 발간되는 이번 간행물은 자생식물의 정원소재 활용을 위한 기초정보와 함께 도심 내 식재 가이드라인을 상세히 수록하고 있다.

특히 이번 간행물에는 관상가치가 있는 자생식물(20종)에 대한 ▷실내 광·저온 환경 ▷실외 건조·염분 환경 등을 비롯해 ▷형태적 특성 및 활용처 등 실질적인 생육 정보를 담고 있다.

이번 간행물은 한국수목원정원관리원 누리집에서 오는 2026년 1월 중에 확인할 수 있다.

한국수목원정원관리원 심상택 이사장은“앞으로도 자생식물 산업화에 기여하는 한편 더 많은 사람들이 자생식물의 매력을 발견할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.