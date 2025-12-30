버블공연 및 애미메이션 영화 상영

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK금융그룹은 29일 부산은행 본점 2층 오션홀에서 연말을 맞아 어린이 400여명을 초청해 ‘Play on BNK(시민과 함께 즐기다)-아이사랑 문화사랑 시즌2’ 문화행사를 개최했다고 30일 밝혔다.

‘Play on BNK’는 지역 주민들에게 다채로운 문화 경험을 제공하기 위해 마련한 무료 예술 프로그램으로 클래식·국악·코미디·강연·영화 등 다양한 장르의 콘텐츠를 매달 선보이고 있다.

21번째를 맞이한 이번 문화행사에서는 어린이 관객들이 함께 즐길 수 있는 버블공연 ‘김풍선의 매직마술’ 공연으로 문을 열었으며 판타지아국제영화제 애니메이션 경쟁부문 심사위원 특별언급상을 수상한 장형윤 감독의 애미메이션 영화<우리별 일호와 얼룩소>를 상영해 아이들의 큰 호응을 얻었다.

BNK금융그룹은 초록우산어린이재단과 함께 어린이들에게 다양한 문화체험 기회를 제공하기 위해 지난 10월 ‘아이사랑 문화사랑’ 문화행사를 개최한 이후 두 번째 무대를 마련했으며 어린이 관객 전원에게 간식과 과자선물세트도 함께 전달해 따뜻한 추억을 선사했다.

BNK금융그룹 관계자는 “문화행사를 통해 아이들이 친구들과 함께 웃고 즐기며 행복한 연말을 보내길 바란다”며 “앞으로도 아이들이 다양한 문화 경험을 쌓을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.